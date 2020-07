Ritorno al Futuro: la DeLorean diventa un Autobot

Ritorno al Futuro ha da poco celebrato il suo trentacinquesimo anniversario e per rendere ancora più speciale Hasbro ha pensato di omaggiare la DeLorean con questo speciale crossover.

Tra le auto più iconiche della storia del cinema c’è la DeLorean: basta semplicemente nominarla e l’associazione con il film di cui è protagonista indiscussa è più che immediato. E se in qualche universo parallelo la DeLorean fosse un Transformers, come sarebbe?

Hasbro ha risposto a questa domanda presentando Gigawatt, la versione Autobot della DeLorean.

Gigawatt sarà caratterizzato da moltissime citazioni all’intera trilogia, a partire dal nome riferimento diretto a 1,21 Gigawatt di potenza (o Gigowatt, in italiano) fino agli accessori inclusi nella confezione. All’interno della scatola saranno contenuti il gancio per l’elettricità tratto da Ritorno al Futuro e il compattatore di rifiuti di Ritorno al Futuro 2. Entrambi potranno essere utilizzati come arma del personaggio.

Gigawatt potrà essere trasformato in robot con 17 passaggi e in versione auto avrà le portiere apribili, mentre nella sua versione Autobot farà sfoggio del Flusso Canalizzatore e del pannello di controllo su cui sarà possibile leggere le date dei viaggi nel tempo (1985, 1955 e 2015).

Questo mashup non sarà un oggetto da collezione fine a se stesso, ma grazie ad una collaborazione con IDW sarà protagonista di una miniserie crossover a fumetti tra Transformers e Ritorno al Futuro in cui sarà possibile scoprire le origini di Gigawatt. Nella miniserie Marty McFly farà ritorno nella sua Hill Valley del 1985, ma le sue azioni e quelle di Doc attireranno le attenzioni dei Decepticons.

Gigawatt sarà realizzato in due versioni: una limited edition e una variant.

La limited edition sarà una versione del modello a tiratura limitata di soli 1985 esemplari ad un prezzo di 29,99 dollari (già andata esaurita) realizzata in esclusiva per Walmart. La variant sarà invece disponibile in preordine a partire da ottobre 2020, presumibilmente in quantità non limitate.