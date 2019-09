Robert Downey Jr. sarà ancora Iron Man in Black Widow?

A quanto pare, dopo Avengers: Endgame, Robert Downey Jr potrebbe interpretare nuovamente Iron Man e tornare nel prossimo film del MCU, Black Widow.

Infatti, Robert Downey Jr. potrebbe fare il suo ritorno nel prossimo film Marvel scritto da Jac Schaeffer insieme a Ned Benson e diretto da Cate Shortland. Sicuramente, però, nel cast della nuova pellicola cinematografica, che vedrà come protagonista la Vedova Nera/Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson, ci saranno anche David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz.

La storia di Black Widow si svolgerà, come arco temporale, tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, quindi nel momento in cui Natasha si troverà a fare i conti, da sola, con il suo passato. Le riprese della nuova pellicola cinematografica sono già iniziate nel mese di maggio scorso ma, in merito al ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man ancora non ci sono notizie ufficiali da parte di Marvel Studios.

In ogni caso, potrebbero esserci buone probabilità che ciò accada. Ricordiamo che per vedere nelle sale cinematografiche il film più atteso della Fase 4 del MCU bisognerà attendere fino a maggio 2020.