Roxas (Kingdom Hearts III) Bring Arts

Roxas: è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 della linea Bring Arts di Square Enix ispirata alla serie videologica di Kingdom Hearts III.

Square-Enix ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova figure realizzata dell’azienda dedicata a Roxas direttamente da Kingdom Hearts III. La linea Bring Arts è composta da Action Figure con svariate licenze basate sui videogiochi di Square-Enix.

L’action figure di Roxas, realizzata completamente in PVC, sarà alta circa 14 cm circa, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Square-Enix).

All’interno della box troveremo come sempre delle parti intercambiabili per la figure per poter utilizzare per le varie pose, tra cui due volti, tre paia di mani intercambiabili e due Keyblade (Portafortuna e Lontano ricordo) per ricreare le scene del gioco.

Roxas ( è un personaggio immaginario del franchise di videogiochi di Square Enix Kingdom Hearts . Svelato per la prima volta durante le scene finali del titolo Kingdom Hearts: Chain of Memories del 2004, Roxas è un ” Nobody “, creato dal personaggio principale della serie Sora che per un breve periodo perde il cuore durante il primo gioco della serie. Kingdom Hearts II rivela che Roxas è un membro dell’Organizzazione XIII , un gruppo di Nobodies che ha bisogno di lui per poter maneggiare il Keyblade, un’arma che gli consente di catturare i cuori. Come membro dell’organizzazione, Roxas porta il titolo “Chiave del destino”. È anche il protagonista del videogioco Kingdom Hearts 358/2 Days, che ruota attorno alle sue origini. Roxas è raffigurato come un ragazzo dai capelli biondi appuntiti con gli occhi blu. Per la sua natura di Nessuno, è un “guscio vuoto” del protagonista della serie creato da Sora quando quest’ultimo sacrifica il suo cuore e diventa Heartless durante gli eventi di Kingdom Hearts.



La figure di Roxas sarà rilasaciata al prezzo di 67.50 Euro con uscita fissata per il mese di Aprile 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.