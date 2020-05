Rulantica: espansione in arrivo già nel 2021

Rulantica è il nuovo grande parco acquatico quasi interamente al chiuso, realizzato da Europa Park nelle sue immediate vicinanze, costato ben 180 milioni di euro. È stato inaugurato soltanto pochi mesi fa nel Novembre 2019 e si estende su una superficie interna di 32.600 mq più ulteriori 8.000 mq all’esterno. Una struttura fantastica, nonché tra le più grandi in Europa già dal giorno dell’inaugurazione.

Purtroppo il periodo d’apertura, a posteriori, si è rivelato assai infelice, in quanto causa emergenza Covid-19 il parco è chiuso da quasi tre mesi e non ci sono prospettive né immediate né certe in merito ad una eventuale riapertura. Un fulmine a ciel sereno che sta impattando in modo gravE, ovvero totale, sul piano di ammortamento dell’enorme investimento compiuto. Fin dal primo giorno è stato detto chiaramente che il parco si sarebbe espanso, esistono dei piani molto chiari e già approvati dal comune in merito, tuttavia quanto sta accadendo ritarderà chiaramente ogni cosa, ma non tutto.

In particolare, nonostante quanto sta accadendo, è già prevista una nuova importantissima aggiunta già per il 2021. Ogni progetto di un certo calibro, richiede tempo per essere realizzato. In questo caso è assai probabile che il parco abbia già commissionato il prodotto per Rulantica. Inoltre, avere qualcosa di nuovo da presentare, incentivando dunque gli ospiti a tornare a seguito di questa brutta crisi è una mossa molto lungimirante. Praticamente tutti i parchi, anche di altra natura, stanno rimodulando le tempistiche dei progetti già avviati proprio in quest’ottica. Vediamo dunque di cosa si tratta. A tal proposito il metodo migliore per capire la portata del progetto è questo video del modello in scala esposto in uno degli hotel del parco.

Dunque un progetto imponente sotto tanti punti di vista. Per quanto riguarda gli scivoli, è possibile riconoscerne almeno cinque, con vari livelli di intensità. Non solo, il fatto più clamoroso sta nella cura del dettaglio degli stessi, Mai nessuno si era spinto così oltre nella tematizzazione. Praticamente nessun parco al mondo tematizza così gli scivoli, neanche le strutture più grandi e famose. Questo rende perfettamente l’idea della portata di un progetto simile, il quale va ben oltre ad un semplice playground acquatico come siamo stati abituati a vederli fino ad ora.

Ma non finisce qui. In perfetto stile Europa Park, le sorprese non finiscono mai. È prevista anche un’espansione dell’area esterna, ma su questo non ci sono al momento dettagli rilevanti. In ogni caso per quello che è il clima della zona di Rust si tratterà sempre di sistemazione di aree a verde e piscine. Un grande sviluppo esterno con scivoli ed altro è da escludere in partenza.

Per quanto riguarda infine la data d’apertura esatta, questa al momento non c’è. Rulantica è stata progettata per restare aperta tutto l’anno. Nulla di sorprendente che possa trattarsi dell’Autunno 2021. Da questo punto di vista non possiamo ancora sbilanciarsi.