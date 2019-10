Ryo il Fuoco (I 5 Samurai) di Sentinel

Sentinel Toys annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figure di Ryo il Fuoco tratto dal cartone animato I 5 Samurai.

Negli scorsi giorni Sentinel Toys (famosa ditta Giapponese) ha aperto i preordini per una action figure che i fan attendevano da molto tempo; dopo diversi mesi di foto viste per le varie fiere in giro per il mondo, finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale dell’uscita di Ryo Sanada (in Italia conosciuto come Ryo il Fuoco) tratto dall’anime Giapponese o cartone animato de I 5 Samurai (titolo originale Samurai Troopers).

L’action figure di Ryo, realizzata completamente in plastica, sarà alta circa 16,5 cm, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita del cartone animato. All’interno della confezione non mancheranno parti intercambiabili tra cui: mani e visi intercambiabili, le 2 spade con i relativi 2 foderi, 2 diverse parti frontali dell’elmo (una aperta e una chiusa) e il totem per montare l’armatura.

I 5 Samurai è un anime televisivo giapponese prodotto dalla Sunrise e dalla Nagoya Television composto da un totale di 39 episodi. In Italia il cartone animato venne trasmesso per la prima volta nell’aprile 1990 su Italia 7, arrivando in seguito anche su altre reti televisive come TMC e Junior Tv. Le armature dei 5 samurai rappresentano gli elementi tipici della tradizione nipponica (fuoco, luce, acqua, terra e aria) che si contrappongono ai quattro demoni (male, inganno, veleno, oscurità). Ryo Sanada è il protagonista principale della serie e indossa l’armatura rossa del fuoco. Le sue armi principali sono 2 spade Katane che una volta unite sprigionano una prorompente vampata di fuoco contro i suoi nemici. Tra tutti i suoi compagni Ryo è inoltre l’unico che può indossare l’Armatura Bianca che viene generata dall’unione delle 5 armature.

La figure di Ryo uscirà per il mercato Giapponese ad aprile 2020 al prezzo di 15000 Yen.