Sacha Baron Cohen racconta la sua fuga durante le riprese di Borat2

Sacha Baron Cohen ha condiviso una scena “dietro le quinte” tratta dal suo Borat – Seguito di film cinema. La scena in questione non è stata inclusa nel montaggio finale del film che può essere visto su Amazon Prime Video e riprende la rocambolesca fuga del comico britannico dal raduno di un gruppo di sostenitori delle armi da fuoco.

Nel film Borat, travestito da improbabile cantante country, si ritrova ad intervenire durante questo raduno, dove a un certo punto le cose prendono una piega inaspettata e pericolosa e l’attore è costretto a fuggire dalla folla inferocita. Sacha Baron Cohen ha raccontato nel dettaglio la dinamica di quel momento ospite al Late Show with Stephen Colbert, che potete vedere di seguito.

Cohen ha raccontato che tutto stava procedendo bene e che tutti sembravano apprezzare la sua canzone The Wuhan Flu. Nel film, dopo un primo momento di euforia del pubblico, vediamo Borat fuggire a gambe levate per salvarsi dalla folla inferocita.

Cohen ha spiegato che il motivo per il quale ha dovuto scappare è stata la presenza alla manifestazione di alcuni infiltrati del movimento Black Lives Matter, i quali si trovavano al festival per affrontare una milizia armata che si era opposta ad una delle recenti proteste di BLM.

Durante la performance di Cohen, i ragazzi di Black Lives Matter hanno riconosciuto il comico e hanno iniziato a ridere della messa in scena che stava ridicolizzando il gruppo di suprematisti bianchi, che realizzato ciò sono andati su tutte le furie!

Cohen ha raccontato che, vista la pericolosità della situazione, oltre ad indossare un giubbotto antiproiettile sotto al suo costume si era anche premurato di assumere delle guardie di sicurezza, nel caso le cose fossero precipitate. L’attore lasciato il palco si è nascosto poi all’interno di un’autoambulanza utilizzata dalla troupe cinematografica come veicolo di emergenza, con la quale ha lasciato il luogo della manifestazione.