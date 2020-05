SAG Awards, anche i film in streaming saranno candidabili

Seguendo l’esempio dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – l’organizzazione che distribuisce gli oscar, anche i SAG Awards hanno scelto di rendere candidabili alle premiazioni anche i film usciti esclusivamente sulle piattaforme digitali non cinematografiche. La scelta è dovuta alle norme sanitarie scaturite dalla pandemia di Covid-19, ovvero alla chiusura in massa dei cinema di tutto il mondo. Impossibilitate a debuttare sul grande schermo, alcune pellicole si sono reinventate come prodotti per lo streaming e per il video-on-demand, ambo categorie che sono sempre state ripudiate dalle grandi manifestazioni cinematografiche.

«Stiamo ancora revisionando i nostri criteri di ammissibilità, per quanto concerne la distribuzione delle pellicole, ma seguiremo le regole dell’Academy, permettendo quindi ai titoli che prevedono una distribuzione cinematografica di partecipare anche se sono debuttati via streaming o video-on-demand», ha notificato la gilda degli attori via email. «La formulazione dettagliata sarà annunciata a giugno, assieme a tutte le nostre altre regolamentazioni».

In altre parole saranno considerati tutti i film che, pur debuttando in streaming, avevano previsto una distribuzione nelle sale cinematografiche. Si tratta di un precedente che, pur risultando superficiale, potrebbe stravolgere i concorsi futuri, creando il contesto ideale per l’ammissibilità delle produzioni originali dei colossi dello streaming quali Netflix.

Anche le linee guida del come proporre le nomine, la pratica nota come For Your Consideration, è stata conseguentemente variata.