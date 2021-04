Sailor Moon, da Tamashii Nations tornano altre S.H. Figuarts con nuovi colori

Dopo diversi mesi dall’uscita delle cinque guerriere Sailor principali, Tamashii Nations annuncia l’uscita delle Quattro Guerriere del Sistema Solare Esterno ovvero: Sailor Uranus, Sailor Neptuno, Sailor Pluto e Sailor Saturn. Come le precedenti colleghe le quattro guerriere che vestono alla marinara faranno parte della linea Sailor Moon S.H. Figuarts e la colorazione farà sempre parte della Animation Color Edition, basata sul cartone animato anni 90.

Tutte e quattro le guerriere Sailor saranno realizzate solamente in plastica e saranno dotate di un corpo completamente articolato con un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 15 cm circa l’una, escludendo Sailor Saturn che sarà di 13 cm circa.

Le prime due guerriere Sailor che andremo a descrivervi sono già state presentate diversi mesi fa e sono in arrivo a breve in Italia e sono:

Sailor Uranus (Sailor Urano)

Haruka Ten’ou (Heles) includerà come extra: tre volti, un volto con occhi a cuore per Sailor Moon, otto mani destre intercambiabili e cinque sinistre, un paio di braccia incrociate, la spada spaziale (space sword) e uno stand.



Sailor Neptune (Sailor Neptuno)

Michiru Kaiou (Milena) sarà dotata di: tre volti, 6 coppie di mani, della mani incrociate, un paio di braccia incrociate, uno specchio e uno stand.



Proprio in questi giorni l’azienda Giapponese ha aperto i preordini per le due nuove guerrriere Sailor in arrivo a fine anno anche nel nostro paese e sono:

Sailor Pluto

Setsuna Meiou (Sidia) avrà a corredo: tre volti, cinque mani destre intercambiabili e quattro sinistre, il bastone del tempo e uno stand.

Sailor Saturn

Hotaru Tomoe (Ottavia Tomoe) avrà: tre volti, quattro coppie di mani, il silence grave e uno stand.

L’uscita di queste quattro Sailor: Sailor Uranus Sailor Neptune, Sailor Pluto e Sailor Saturn sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group), il prezzo è di 66 Euro circa e l’uscita Giapponese per Sailor Uranus e Neptune è fissata per il mese di Marzo 2021 (in Italia arriveranno a Maggio circa), mentre per Sailor Pluto e Saturn l’uscita Giapponese è fissata per Settembre 2021 (in Italia arriveranno a Novembre circa).

