Saint Seiya Myth Cloth, Revival Edition per Sky Cloth Sho

Per la linea Saint Seiya Myth Cloth arriva da Tamashii Nations l’annuncio di una inaspettata, ma graditissima, ristampa. Sarebbe più corretto chiamarla con il suo nome ufficiale, Revival Edition dato che a differenza della prima edizione questa versione leggermente rivisitata apporta correzioni e update. Soggetto di questa nuova Revival Edition è Sky Cloth Sho, uno dei tre Steel Saint appartenente solamente ai filler della serie animata, ma molto amato dai fan. Tra l’altro il fascino di questi guerrieri è che non possiedono alcun cosmo ma sono vestiti di armature meccaniche in grado di simulare i poteri di quelle vere.

Il personaggio fa parte della linea Myth Cloth, che dal 2003 propone le action figure ufficiali tratte da Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Questa spettacolare linea del brand nipponico offre ai collezionisti la possibilità di montare una armatura realizzata in metallo e plastica su un body articolato. In alternativa, per tutti i personaggi realizzati, è possibile comporre i componenti dell’armatura su appositi “scheletri” in plastica per realizzarne la forma a Totem.

Sky Cloth Sho (Revival Edition)

Questa nuova riedizione di Sky Cloth Sho appare molto simile alla precedente ma introduce un miglioramento dello sculpt dei capelli e viene offerto in edizione regolare anziché limitata come il precedente uscito del 2011. Ricordiamo inoltre che in passato sono stati rilasciati anche gli altri due Steel Saint, Marine Cloth Ushio e Land Cloth Daichi, venduti all’epoca in un set che li includeva entrambi. Sky Cloth Sho avrà un costo di 7500 Yen (Circa 80 euro) e verrà rilasciato nel mese di Luglio 2021 in Giappone, a seguire uscirà in Italia grazie a Cosmic Group. Una vera manna dal cielo per quei collezionisti che per recuperarlo dovevano sborsare più di 200 euro.