La XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si aprirà giovedì 19 maggio con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh, in collaborazione con Neri Pozza. Come ogni anno, tra le case editrici partecipanti c’è anche la Star Comics, presente allo stand C40-D39 fino a lunedì 23 maggio. Proprio questo pomeriggio, in diretta su Twitch insieme ad AnimeClick, Kirio1984,

e alla popolare autrice Federica Di Meo, la casa editrice ha svelato nuovi annunci manga! Vediamo quindi quali sono i manga annunciati dalla Star Comics!

Salone Internazionale del Libro: i manga annunciati dalla Star Comics

Tutti i manga annunciati dalla Star Comics in diretta Twitch:

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE – ROSSO di Koyoharu Gotouge

4 volumi, in corso

Amanti di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA di ogni età, ecco a voi una chicca da non farvi assolutamente sfuggire! Arriva finalmente in Italia il volume ufficiale di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA da colorare. I vostri personaggi preferiti della serie e le splendide tavole di Koyoharu Gotouge sensei accompagneranno la vostra creatività in un albo di ben 80 pagine! Il primo dei 4 libri da colorare, attualmente disponibili, vi aspetta a fine 2022.

TOKYO ALIENS di Naoe

4 volumi, in corso

Akira Gunji è un timido e goffo studente, che sogna di seguire le orme del padre, stimato poliziotto venuto a mancare quando era piccolo. Un giorno si ritrova coinvolto in uno scontro fra un “alieno” dalle sembianze di un’anziana donna e Shou, l’affascinante compagno di classe di Akira nonché… agente di polizia. Per quale motivo la polizia dà la caccia agli alieni? Quali verità nascondono? È possibile una convivenza pacifica con gli umani? Si alza il sipario sull’entusiasmante e accattivante serie di NAOE, dove fantascientifico e azione si mescolano insieme nella nuova serie rivelazione della rivista “G-Fantasy”!

YUKO di Ryoichi Ikegami

Volume unico

Durante la sua lunga e sfavillante carriera, il maestro Ryoichi Ikegami ha avuto modo di lavorare con molti dei più noti e influenti sceneggiatori giapponesi, dando vita a molti dei più apprezzati capolavori del manga seriale. Al contempo, come autore completo non si è mai sottratto dal misurarsi con le storie brevi, dando vita a numerose piccole perle tutte da riscoprire, caratterizzate da atmosfere decadenti e morbose e da un erotismo al tempo stesso carnale ed elegantemente psicologico. Questo volume raccoglie dodici storie realizzate fra il 1991 e il 2000, selezionate dallo stesso autore, e impreziosite da una sua intervista a fine volume, in cui il maestro Ikegami ci parla delle sue ispirazioni e del processo creativo delle sue opere.

OEN di Ryoichi Ikegami

Volume unico

Ryoichi Ikegami è sicuramente uno dei più noti maestri del fumetto giapponese; ma pochi sanno che, prima di approdare alle serie d’azione mainstream, il maestro Ikegami ha esordito come autore gekiga. Questo volume raccoglie nove storie realizzate a inizio carriera per la celebre rivista «Garo», che gettano uno sguardo schietto e spietato sull’umanità, senza concedere spazio né per i sogni né per la speranza. Questi nove affreschi cupi e opprimenti ci mostrano come gli amori malsani possano lasciare una terribile eredità di morte e distruzione; come le convenzioni sociali possano divorare avidamente l’anima delle persone, consumarne crudelmente l'intera esistenza; come anche dietro le apparenze più belle possano nascondersi intenzioni terribili e oscure; come anche nei cuori più innocenti e puri possa annidarsi, silenzioso e letale, il male. E, soprattutto, ci ricordano che la vita umana è caduca e impermanente, fragile come le ali di una farfalla.

KIETA HATSUKOI di Wataru Hinekure, Aruko

8 volumi, in corso

Aoki è innamorato della sua compagna di liceo Hashimoto. Un giorno, prendendo in prestito la sua gomma da cancellare, accidentalmente nota che sopra c’è riportato il nome di un loro compagno di classe: Ida. Quest’ultimo, vedendo che Aoki ha una gomma con su scritto il suo nome, crede che il ragazzo sia innamorato di lui, fraintendendo i suoi sentimenti! Che sia solo l’inizio di una serie di comici e dolci fraintendimenti? La stagione dei primi amori è appena cominciata! Finalmente arriva in Italia una delle serie sentimentali più amate e divertenti degli ultimi anni, che ha letteralmente ribaltato le regole dello shojo manga!

RABBIDS – LUMINYS QUEST vol. 1 di Mr Tan, Federica Di Meo

1 volume, in corso