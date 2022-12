Akira Toriyama ha lanciato la sua prima serie, Dr. Slump, nel 1980, dalla quale sono sorte due serie animate e film. Successivamente l’autore ha creato l’enorme successo di Dragon Ball il quale vive ancora oggi sotto il titolo e le avventure di Dragon Ball Super. L’autore giapponese è altresì conosciuto per aver realizzato il character design per i videogame Dragon Quest, Chrono Trigger e Blue Dragon.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super Hero

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato, Dragon Ball Super: Super Hero, è arrivato nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi. Nelle sale cinematografiche italiane è uscito il 29 settembre 2022 per Crunchyroll.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 87, con i primi 84 scritti raccolti in 19 volumi. Il manga ha concluso l’arco narrativo de “Granola, il Sopravvissuto” e si appresta ad avviarne uno nuovo il 20 dicembre 2022.

