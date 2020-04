Scoob sarà distribuito nel circuito del Video On Demand

Scoob, il nuovo lungometraggio animato di Scooby-Doo, sarà distribuito direttamente nel circuito digitale Video On Demand. La decisione è stata presa da Warner Bros. che a causa della pandemia ha preferito lanciare questo film di animazione tramite le piattaforme di distribuzione digitale.

Inizialmente il film avrebbe dovuto essere distribuito nelle sale Statunitensi il 15 maggio 2020, ma in queste settimane è parso evidente che l’uscita in tale data non avrebbe potuto essere soddisfatta, così Warner Bros. ha deciso di optare per questa soluzione.

A partire dal 15 maggio Scoob sarà distribuito per il mercato statunitense e canadese, sulle principali piattaforme VOD al costo di 19,99 dollari per l’affitto del titolo e 24,99 dollari per l’acquisto.

Questo film di animazione condivide così il fato di moltissimi altri titoli che in questo periodo hanno subito ritardi di distribuzione a data da destinarsi, se non addirittura riposizionati durante il 2021.

Per Ann Sarnoff, CEO di Warner Bros., la distribuzione in digitale è un modo di venire in contro al pubblico di famiglie e appassionati che attendono l’uscita del film. Per Warner Bros. questo rappresenta un buon compromesso visti i tempi straordinari che stiamo attraversando e sicuramente le atmosfere spensierate del film saranno un buon modo per intrattenere le famiglie costrette a casa.

La decisione del riposizionamento di Scoob arriva sulla scia di Trolls World Tour della Universal, un altro film di animazione distribuito direttamente in digitale, che ha registrato ottimi risultati nel segmento dell’affitto digitale.

SCOOB

Puntualizziamo che quanto riportato qui fa riferimento all’edizione americana del film, al momento non sappiamo se la distribuzione italiana di Scoob coinciderà con quella statunitense, non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità.

Scoob è un film di Tony Cervone, nel cast originale saranno coinvolti Will Forte (Shaggy Rogers), Gina Rodriguez (Velma Dinkley), Zac Efron (Fred Jones), Amanda Seyfried (Daphne Blake) e Frank Welker (Scooby-Doo).