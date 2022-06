Il sito ufficiale dell’anime Yurucamp (Laid-Back Camp) adattamento dell’omonimo manga di Afro, ha pubblicato il trailer completo del film di Laid-Back Camp. Il trailer anticipa la storia del film, una storia completamente originale non raccontata nel manga. Nel video vediamo Nadeshiko, Rin, Chiaki, Aoi ed Ena lavorare davvero sodo per accamparsi.

Svelata la storia del film di Laid-Back Camp

Nel film vediamo Nadeshiko, Rin, Chiaki, Aoi ed Ena ormai cresciute, in fondo sono passati alcuni anni dalla conclusione dell’anime. Rin, che ora lavora presso una piccola casa editrice di Nagoya, riceve un SMS da Chiaki. L’organizzazione di promozione turistica di Yamanashi ha incaricato Chiaki di riaprire un sito chiuso da diversi anni. Dopo averlo saputo, Rin suggerisce che un sito così spazioso potrebbe essere trasformato in un campeggio. Chiaki e Rin si riuniscono con Nadeshiko, Aoi ed Ena per lanciare il progetto di sviluppo del campeggio.

Le cinque si riuniscono in abiti da lavoro per tagliare l’erba, tenere riunioni di pianificazione e costruire un campeggio da zero, in scene che ricordano i loro giorni di club al liceo. Il trailer presenta anche scene con protagoniste Ayano Toki e Sakura Kagamihara.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito di Laid-Back Camp

Afro ha lanciato il manga sulla rivista Manga Time Kirara Forward di Houbunsha nel 2015. Per ora in Italia il manga rimane inedito mentre le prime due stagioni dell’anime e lo spin-off di Laid-Back Camp, sono disponibili su Crunchyroll!

Il primo adattamento anime di Laid-Back Camp ha debuttato a gennaio 2018 seguito dal breve spin-off ROOM CAMP (Heya Camp) nel gennaio 2020. La seconda stagione è uscita quest’anno. Entrambe le stagioni sono dirette da Yoshiaki Kyougoku, presso lo studio C-Station (STARMYU, Dragonar Academy).

Questa la sinossi: