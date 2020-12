Scott Derrickson spiega perchè ha lasciato i Marvel Studios

Anche il più grande franchise di intrattenimento del mondo non è immune al cambiamento, e casi come quello di Scott Derrickson non sono una rarità.

Ogni tanto arriva qualcosa che sconvolge lo status quo dei Marvel Studios e ciò che Kevin Fiege e il suo team di produttori ha stabilito, come quella volta in cui la Disney licenziò Elmer James Gunn da Guardiani della Galassia, per poi riassumerlo qualche mese dopo, o quando Marvel e Scott Derrickson si separarono durante lo sviluppo di Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia. Nella prima dichiarazione in cui i Marvel Studios hanno annunciato il fatto che il regista avrebbe lasciato la produzione, si parlava di scissione amichevole, dettata da divergenze creative. Ora, però, che è passato quasi un anno dall’abbandono del regista, su Twitter iniziano a comparire indizi sul come questa scissione sia stata tutt’altro che consensuale. In un recente Tweet, infatti, Scott Derrickson ha affermato che il tempo passato sul set di Ultimatum alla Terra, film del 2008, lo ha convinto a non fare mai i “film di qualcun altro”, affermando di essere rimasto fedele alla sua visione abbandonando una produzione della Marvel Studios.

I’ve made some hard creative choices this year. But I swore after making The Day the Earth Stood Still (2008) that I would never again find myself at the end of somebody else’s movie, and I’m sticking to that. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) December 22, 2020

Ho fatto delle scelte creative difficili quest’anno. Ma dopo aver girato The Day the Earth Stood Still [Ultimatum alla Terra] (2008) ho giurato che non mi sarei mai più ritrovato alla fine nel film di qualcun altro, e mi attengo a questo.

Sembra che sia questo il motivo che ha spinto il regista a lasciare uno dei più grandi franchise cinematografici, con 23 film all’attivo e quasi 25 miliardi di dollari totalizzati al botteghino. Da quando ha lasciato i Marvel Studios, Scott Derrickson e il suo frequente collaboratore C. Robert Cargill hanno puntato su produzioni più piccole, rispetto ai colossal dell’Universo Cinematografico Marvel, dedicandosi ai film Horror. Il duo ha, infatti, recentemente stretto un accordo con Blumhouse e Universal per adattare il romano The Black Phone di Joe Hill. Doctor Strange è attualmente disponibile in streaming su Disney +è mentre Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia debutterà nei cinema il 25 Marzo 2022.