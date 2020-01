Doctor Strange 2: Scott Derrickson lascia la regia del film

Quasi certamente, nessuno si aspettava una decisione del genere, ma il regista di Doctor Strange nel multiverso della pazzia ha deciso di abbandonare il progetto. Le riprese del sequel di Doctor Strange erano iniziate qualche mese fa ma, a quanto pare, alcuni “intoppi” hanno spinto Scott Derrickson ad allontanarsi dal ruolo di regista. Sembrerebbe che la decisione sia stata presa a seguito di alcune divergenze creative che sono nate tra Derrickson e Marvel Studios.

Secondo quanto dichiarato a Variety, sembrerebbe che tutto si sia risolto in maniera “pacifica” motivo per il quale, molto probabilmente, l’ormai ex regista di Doctor Strange 2 rimarrà nel progetto come produttore esecutivo. “Siamo davvero grati per il contributo di Scott all’UCM”, con queste parole è stato ringraziato Scott Derrickson per il lavoro svolto sin ora. In ogni caso, nonostante la momentanea assenza di un regista, Marvel Studios non ha alcuna intenzione di rimandare l’uscita del film. Infatti, sono già iniziate le “ricerche” per il nuovo regista che dovrà portare a termine le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

In ogni caso le motivazioni della scelta presa da Derrickson non sono ancora molto chiare. Anche se, stando ad alcune sue affermazioni risalenti al 16 dicembre scorso condivise su Twitter – ossia “Le date d’uscita fissate dallo studio sono nemiche dell’arte“ – è facile intuire che tra il regista e Marvel Studios erano nate alcune incomprensioni.

Studio release dates are the enemy of art. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) December 16, 2019

Nonostante la situazione che si è venuta a creare, come affermato poc’anzi, non dovrebbero esserci ritardi con il debutto al cinema del sequel di Doctor Strange previsto per il 7 maggio del 2021. Ricordiamo che nel cast del nuovo film Marvel ci saranno Benedict Cumberbatch che interpreterà il supereroe insieme a Elizabeth Olsen che interpreterà invece Scarlet Witch. In attesa di news in merito a chi prenderà il posto di Scott Derrickson, cosa ne pensate di questa “situazione”?