Scout Trooper e la sua Speeder Bike in arrivo da Hot Toys

Hot Toys prosegue nella sua marcia senza sosta di annunci proponendo un nuovo personaggio dal mondo Star Wars, stiamo parlando dello Scout Trooper (con la sua Speeder Bike) direttamente dal settimo episodio della serie televisiva – già cult – The Mandalorian, disponibile per gli abbonati al servizio streaming Disney +. La figure appartiene alla linea Television Masterpiece Series e sarà dotata di 30 punti di articolazione con corpo base vestito di uniforme imperiale realizzata in tessuto e materiale plastico per le parti corazzate. Sarà alto circa 30 cm come tutti gli altri prodotti in scala 1/6, questa versione speciale sarà venduta insieme alla sua Speeder Bike, il mezzo di trasporto utilizzato da questo tipo di assaltatore.

The Mandalorian è la serie televisiva nata per il servizio streaming Disney Plus, è un prodotto nato dalla mente di Jon Favreau e Dave Filoni (che è già noto al pubblico di Star Wars per aver scritto la serie The Clone Wars). The Mandalorian parla delle avventure di un membro della gilda dei cacciatori di taglie alle prese con varie missioni ambientate ai confini degli ex territori imperiali. Durante la prima stagione farà la conoscenza di vari alleati che lo aiuteranno nella missione di proteggere il piccolo (conosciuto dal fandom come Baby Yoda). A cercare il piccolo (che scopriamo essere dotato di particolari abilità) ci sono anche ex signori della guerra imperiali che nonostante la caduta dell’Impero dopo la distruzione della seconda morte nera imperversano ancora nella galassia.

Ogni dettaglio di questa action figure è stato curato nei minimi dettagli, partiamo con il personaggio: se lo osservate attentamente la divisa imperiale ha una colorazione con degli effetti che replicano lo sporco dovuto al terreno del pianeta dove è ambientato l’episodio. Lo Scout Trooper verrà dotato di vari accessori tra cui mani intercambiabili, armi e la bisaccia dove viene tenuto il piccolo (una volta catturato). Saranno inclusi anche vari elementi che fungono da supporto sia per il personaggio che per la Speeder Bike per permetterle di sorreggersi a mezz’aria. Pensate sia finita qui? Sbagliato! Questa edizione dello Scout Trooper con Speeder Bike avrà anche un nuovo Baby Yoda con espressione facciale totalmente inedita rispetto a quelle già proposte che potrebbero rendere questa figure un vero oggetto dei desideri per i collezionisti.

Lo Scout Trooper sarà disponibile in versione normale o con Speeder Bike al costo di 220 dollari o 455 dollari a seconda dell’edizione. Entrambe le action figure saranno disponibili dal mese di Giugno 2021.