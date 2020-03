Baby Yoda, Hot Toys presenta “The Child” Life-Size Figure

Hot Toys e Sideshow presentano una nuova replica in scala 1:1 del bambino, meglio conosciuto dai fan di The Mandalorian come Baby Yoda. Si tratta di una action figure alta 36 cm che replica nelle forme e nei materiali il personaggio del bambino co-protagonista della serie televisiva di Disney Plus ambientata nell’universo narrativo di Star Wars.

The Mandalorian è la prima serie televisiva originale della piattaforma digitale Disney Plus. La storia racconta le avventure del “Mandaloriano” (così viene chiamato), un pericoloso cacciatore di taglie ai confini dei territori dell’ex Impero galattico. La storia si colloca nel periodo tra “Star Wars: Il Ritorno dello Jedi” e “Star Wars: Il Risveglio della Forza” e inizia con il protagonista che prende in carico una pericolosa missione per conto di alcuni signori della guerra Imperiali che lo porterà a catturare e consegnare un piccolo infante, della stessa razza aliena di Yoda. Il Misterioso protagonista si pentirà di aver fatto questa scelta e farà di tutto per recuperare e salvare il piccolo che diventerà in seguito il suo protetto. Durante la sua missione di proteggerlo incontrerà tanti nemici ma anche tanti nuovi alleati. “Questa è la via”.

La figure è un prodotto per collezionisti davvero realistica e dotata di articolazioni ed è frutto del lavoro meticoloso degli artisti coinvolti da Hot Toys. Oltre all’incredibile somiglianza il piccolo sarà corredato da numerosi accessori: due paia di orecchie intercambiabili, testa e braccia mobili, vestiti in tessuto, il pomello d’argento della nave del Mandaloriano (la Razor Crest) che il giovane alieno ama tenere come giocattolo, una collana con emblema Mythosaur ed infine una varietà di mani intercambiabili per posare e tenere gli oggetti sopra descritti. Hot Toys, grazie alle foto ci fa sapere che con il piccolo Baby Yoda ci sarà anche un pratico supporto verticale per esporre la figure.

The Child Life-Size figure di Hot Toys è un oggetto da collezione davvero incredibile che sicuramente in futuro andrà letteralmente a ruba, attualmente è in preordine su Sideshow al prezzo di 380€ e sarà disponibile per il mercato da Marzo 2021.