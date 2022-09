Il prossimo film sugli Avengers, intitolato The Kang Dynasty, ha trovato il suo scrittore. A occuparsene ci penserà Jeff Loveness, tra i cui lavori vanno annoverati la serie cult Rick and Morty e Miracle Workers, oltre a essere stato scelto per scrivere Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise. La notizia è arrivata nella giornata di ieri sera da The Hollywood Reporter.

Jeff Loveness scriverà Avengers: The Kang Dynasty

Il collegamento di scrittura tra i due film appare scontato dal momento che Kang il Conquistatore farà il suo debutto ufficiale nell’MCU proprio in Ant-Man 3 dopo che la sua variante buona Colui che Rimane è stata introdotta nel finale della prima stagione di Loki. A dirigere The Kang Dynasty ci penserà Daniel Cretton, regista di Shang-Chi. The Kang Dynasty farà parte della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e arriverà nelle sale il 2 maggio 2025. Ma non sarà l’unico film sugli Avengers in programma per i prossimi anni: al San Diego Comic Con è infatti stato annunciato anche Avengers: Secret Wars, adattamento di uno dei crossover Marvel più importanti di sempre.

Uscirà nelle sale il 7 novembre 2025 ma, per il momento, non è ancora stato rivelato chi sarà il regista nè chi si occuperà della sceneggiatura. I fratelli Russo, registi di Infinity War e Endgame, hanno smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento, pur dichiarandosi grande fan della storia cartacea. Secret Wars (Guerre Segrete) è stata una serie limitata di 12 numeri pubblicata dalla Marvel Comics tra il 1984 e il 1985, che ha visto eroi e cattivi dell’Universo Marvel affrontarsi in un luogo noto come Battleworld. La serie vedeva protagonisti, tra gli altri, i Vendicatori, gli X-Men e i Fantastici Quattro.

Tornando ad Ant-Man, invece, il terzo capitolo della saga darà ufficialmente inizio alla Fase 5 dell’MCU e arriverà nelle sale il 15 febbraio 2023. Torneranno a bordo Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, oltre alla new entry Jonathan Majors nei panni di Kang.

L’offerta di Disney Plus