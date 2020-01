Sex Education 2: ecco il trailer in italiano della serie TV Netflix

Finalmente, in vista del debutto della seconda stagione di Sex Education, Netflix ha pubblicato l’attesissimo trailer in lingua italiana. La serie che ha riscosso una grande approvazione – che racconta le “avventure” adolescenziali degli studenti che frequentano il liceo Moordale – tornerà sulla piattaforma streaming tra pochi giorni, esattamente il 17 gennaio. Dunque, come si può notare dal trailer ufficiale, i protagonisti saranno ancora una volta insieme per raccontare le vicende che caratterizzeranno la seconda stagione di Sex Education. La divertente serie TV è stata un vero e proprio successo riscontrando entusiasmo da un gran numero di utenti che utilizzano la piattaforma streaming.

Il cast dell’ormai imminente nuova stagione della serie TV Netflix, sarà composta dagli attori che abbiamo visto un anno fa in Sex Education insieme ad alcune new entry. Dunque, ci saranno Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Jim Howick. Ma anche Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Rakhee Thakrar, Samantha Spiro e Alistair Petrie. Infine non mancheranno Asa Butterfield nei panni di Otis Milburn e Gillian Anderson che interpreterà sua madre Jean, insieme ad Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells.

Dunque, presto rivedremo il protagonista, adolescente “impacciato” di nome Otis, nonché figlio di una sessuologa Jean, insieme a tutti i suoi compagni liceali – tra i quali la sua amica Maeve – che si trovano ad affrontare i “classici” problemi adolescenziali. In attesa di vedere le nuove puntate della seconda stagione di Sex Education, cosa ne pensate del trailer ufficiale pubblicato da Netflix?