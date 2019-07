Shang-Chi: inizia il casting per il protagonista riservato solo ad attori cinesi

Ecco le prime notizie riguardo il casting per il protagonista di Shang-Chi, uno dei film appartenenti alla Fase 4 dell'MCU.

Le notizie delle ultime ore hanno fatto impazzire tutta la Cina. La Marvel ha dato il via alla ricerca dell’attore che interpreterà il protagonista di Shang-Chi, primo cinecomic basato su un supereroe asiatico. Le reazioni entusiaste del web cinese, estremamente controllato dalle autorità nazionali, non si sono fatte attendere e su Twitter sono già ben visibili i primi commenti.

Tra i vari tweet spunta quello del reporter di Variety, Justin Kroll, che afferma che la Marvel sta cercando un attore cinese sui 20 anni e sono stati molto attenti a specificare che la condizione necessaria per partecipare al provino per Shang-Chi è quella di essere cinesi e avere origini cinesi, aggiungendo che altre etnie asiatiche non saranno accettate. Nonostante il tweet non sia visibile in Cina, è comunque diventato virale attraverso la diffusione di screenshot sulla piattaforma Weibo, su cui l’hashtag “Shang-Chi casting” è stato visto 100 milioni di volte, e l’hashtag “Marvel’s first Chinese hero” è stato visto 590 milioni di volte.

With comic-con closing in, hearing Marvel is putting out test offers for a group of men in their 20s for its SHANG-CHI movie. Marvel have also been adamant to reps offering up their clients for the role that they have to be of Chinese ancestry no other Asian ancestry excepted. — Justin Kroll (@krolljvar) July 13, 2019

Dopo la notizia dell’uscita di Mulan, l’arrivo di un super eroe cinese ha scatenato la curiosità e l’entusiasmo del web cinese. Naturalmente tra i fan è partito il toto-nome di chi vorrebbero vedere protagonista in Shang-Chi. Tra i nomi emersi figura quello di Eddie Peng, attore 37enne che pare essere il favorito per il ruolo.

Potrebbero trapelare maggiori informazioni sul casting di Shang-Chi durante la giornata di sabato 20 luglio quando avrà il panel Marvel, evento di punta del San Diego Comic-Con 2019 in cui verranno anticipati i primi dettagli sulla Fase 4 dell’MCU.

Sappiamo ormai quanto il mercato cinese sia importante per il cinema, in particolar modo per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe. Gli attuali risultati sono buoni, infatti in Cina Spider-Man: Far From Home ha guadagnato circa $166 milioni di dollari, un notevole risultato dopo i 116 milioni di Homecoming.