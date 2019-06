Shin Getter SD Cross Silhouette di Bandai

Shin Getter SD Cross Silhouette è una nuova proposta di plastic model di Bandai. Con questo prezzo non potete lasciarvelo sfuggire.

Shin Getter è una delle ultime proposte di Bandai per la linea model kit dedicata ai robot usciti dalla geniale mente di Go Nagai. Come potete notare questo robot è un Super Deformed e non ha la siluette classica che abbiamo imparato a conoscere dai cartoon trasmessi in tv. Questi kit di costruzione sono molto semplici da assemblare in quanto non hanno nessun bisogno di colla e colori ma basta solamente staccare le parti presenti in una griglia e seguire le istruzioni passo dopo passo per riuscire a completare la figure in maniera semplice e veloce. Questo piccolo robot avrà un’altezza di soli 5,5 cm.

Questo tipo di kit sono composti da uno scheletro principale dove si dovranno montare le varie parti potendo selezionare due diverse modalità di assemblaggio che andranno a dare forma ad una versione SD o CS di Shin Getter Robot. La versione CS è quella più alta e permette una maggiore posabilità, mentre la seconda è quella SD che rappresenta il robot con una fattezze maggiormente caricaturiali.

Shin Getter è una serie anime di 13 episodi basata sulla serie di Getter Robot di Go Nagai trasmessa nel 2004. Una cosa da ricordare è che questa serie non rappresenta un seguito delle 2 serie trasmesse negli anni 70 anche se ci troviamo di fronte gli stessi personaggi, precisando che alcuni elementi riguardanti la storia sono stati modificati rendendo una storia indipendente dall’originale Getter Robot ( da noi in Italia è stato conosciuto come Space Robot ).

Il kit di Shin Getter sarà disponibile a breve distribuito da Cosmic Group per l’Italia nei prossimi mesi. Il costo risulterà essere molto basso, circa 22,50€ che rappresentano un giustissimo compromesso tra la qualità delle plastiche bandai e il prezzo contenuto del prodotto.