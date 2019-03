Sideshow Collectibles rivela una nuova statua di Lobo della DC Comics

Direttamente da Sideshow Collectibles è in arrivo una nuova statua dedicata al pazzo Lobo della DC Comics in versione standard e Sideshow Exclusive.

Direttamente da Sideshow Collectibles è in arrivo una nuova statua dedicata ad uno dei personaggi più “pazzi” della DC Comics: Lobo. Alta quasi 60 centimetri rappresenta il cacciatore di taglie mentre impugna un’arma devastante e spara posizionandosi sopra ad un malcapitato alieno.

La statua include una catena di metallo al collo, alcune parti in finta pelle e altre parti in metallo. L’arma, invece, presenta un effetto sparo, mentre in bocca al mercenario troveremo il classico sigaro. La versione Sideshow Exclusive conterrà infine un’altra testa intercambiabile.

I preorder di questa statua partiranno da questa sera alle 23.00 (ora italiana), direttamente sul sito ufficiale. La versione standard uscirà al prezzo di 730 dollari, mentre la Sideshow Exclusive 20 dollari extra (750 dollari). Proseguite la lettura per alcune foto e dettagli

La statua sarà alta 20 pollici e larga 23 pollici. Ricca di easter egg e richiami alla serie fumettistica, vedrà impegnato Lobo mentre spara raffiche di colpi dal suo triplo fucile mitragliatore mentre fuma il suo sigaro. Lobo vestirà una canottiera, guanti e stivali scolpiti insieme a dei pantaloni cuciti e una giacca in finta pelle. Presenti infine dei dettagli in metallo, principalmente la catena intorno al collo e quella intorno al braccio (con relativo uncino).

La testa variant presente nella Sideshow Exclusive invece presenta un’acconciatura con dreadlock e un ghigno con la lingua di fuori.

Lobo, personaggio creato da Keith Giffen e Roger Slifer nel 1983, è uno czarniano: nato sul pianeta Czarnia, regno di perfezione, armonia e gioia, decise di essere crudele e diverso da tutti, liberando un insetto in grado di uccidere ogni essere di quel pianeta. Dopo aver devastato il proprio pianeta, Lobo cominciò a viaggiare in cerca di un lavoro, fino a che non divenne Cacciatore di Taglia. Tra vari crossover con personaggi come Judge Dredd, il personaggio era nato come una parodia ma l’enorme successo ha portato la produzione costante di albi dedicati a questo personaggio.