Nella collana BaBao di BAO Publishing dedicata ai più giovani arriva Silica Void, il graphic novel di Claudio Cicciarelli e AlbHey Longo che strizza l’occhio anche ai lettori più maturi con la sua retro-nostalgia. Gli anni ‘80 e ‘90 della cultura pop e della tecnologia prendono forma tra le coloratissime pagine di Silica Void, che tuttavia non guarda con nostalgia solo a un’epoca passata, ma anche a quelle persone importanti della nostra vita che non ci sono più. Prendendoci per mano, ci conduce attraverso il complesso percorso dell’accettazione, tanto più difficile se affrontato in giovane età. In che modo, quindi, è possibile andare avanti?

Non sai mai cosa puoi trovare a una fiera del fumetto

Lotus è un giovane appassionato di videogame e fumetti. Lui e i suoi amici – Norton, Encarta, ICQ, Corel e Winamp – possono essere definiti a buon titolo dei giovani geek e, condividendo con essi la passione per la cultura pop, Lotus li coinvolge nel suo piano: far fallire la fiera del fumetto di Empty Cave per organizzarne una propria, come Winamp (di cui è innamorato) ha sempre sognato.

Alla fiera di Empty Cave, Lotus scova tuttavia un vecchio videogioco dal titolo Silica Void e, tornato a casa, decide subito di provarlo. La protagonista sembra interagire direttamente con Lotus, addirittura pare osservarlo: l’esperienza è inquietante e lo turba, perciò Lotus decide di chiedere aiuto agli amici di sempre e alla professoressa di informatica. Cosa nasconde Silica Void? E perché il videogioco continua a esortare Lotus ad “andare avanti”?

Qualcuno ha detto NES?

Per i più giovani a cui è rivolto Silica Void, graphic novel young adult della collana BaBao, i nomi dei protagonisti, così come le console, i videogiochi, i personaggi dei fumetti citati, possono apparire come le affascinanti e intriganti sale di quel dungeon ricco e potenzialmente esplorabile all’infinito che è la cultura pop degli anni ’80 e ’90. Per i più nostalgici tra noi, sono l’occasione per ritrovare “vecchi amici” e sentirsi parte di un mondo vasto che, fino a pochi decenni fa, sembrava quasi un tabù. Silica Void è insomma un piacevole incontro tra passato e presente, tra ciò che ha plasmato la cultura pop e ciò che, traendone il meglio, potrà plasmare domani qualcosa di personale, nuovo e originale.

Ricco di citazioni e easter eggs, Silica Void gioca tanto sulla retro-nostalgia, richiamando tecnologie e prodotti di massa che, al solo nominarli, possiedono il potere di far scendere la classica lacrimuccia. È una nostalgia di cui si fanno portatori i giovani protagonisti della storia, adolescenti con passioni precipue e la determinazione nel trasformarle in qualcosa di produttivo e originale. Una fortunata relazione tra passato e presente (oltre che il futuro rappresentato da queste giovani generazioni), che forse risulta un po’ forzata in alcuni passaggi (è difficile credere, ad esempio, che un adolescente di oggi si appassioni più alle tecnologie a 8bit del passato piuttosto che concentrarsi sulle opportunità fornite dagli strumenti odierni).

Questo felice intreccio però non stona in maniera irrevocabile per questo, e riesce a parlare contemporaneamente a due pubblici differenti anagraficamente, ma analoghi per passioni e tormenti. Silica Void è infatti prima di tutto la storia di quei turbamenti dell’animo che chiunque attraversa crescendo: la ricerca di punti di riferimento, di qualcosa di stabile a cui appigliarsi per trovare sicurezza nella vasta incertezza generale che è l’adolescenza. E poi ancora primi amori, il desiderio di accettazione, le amicizie e la condivisione di esperienze formative. È evidente allora quanto Silica Void sia una storia appassionata e di passioni, di quanto sia difficile crescere e dei riferimenti che possiamo trovare in questo duro percorso. È così che, in maniera inaspettata, Claudio Cicciarelli e AlbHey Longo impostando una narrazione fresca e dinamica, a tratti inquietante e misteriosa, ci lasciano infatti emotivamente scossi con la sorpresa di una conclusione commovente quanto formativa.

Quella nostalgia che credevamo fosse appannaggio esclusivo di un’epoca passata, è destinata in Silica Void anche a chi non c’è più, rendendo il percorso di crescita più doloroso attraverso la sua assenza. La trama, nonostante le coloratissime atmosfere e le dinamiche giovanili, assume tutto un altro contorno, profondo e maturo, che tuttavia stringe il lettore nel rassicurante abbraccio della consapevolezza che, andare avanti con l’aiuto delle proprie passioni e delle persone care, è ciò che dobbiamo a noi stessi e a chi ci ha lasciati.

Silica Void: Steven Universe e pixel art

Lo stile cartoon di AlbHey Longo è sicuramente un altro ottimo biglietto da visita, che già dalla copertina del graphic novel ci presenta il giovane mondo dei protagonisti. Una linea decisamente adatta a questo titolo young adult, che non lesina sequenze altamente vivaci e movimentate, splash page chiassose e allegre. I colori sono pieni e vividi, trasmettendo l’entusiasmo e la vitalità adolescenziali, benché l’utilizzo di palette flat preclude in molte tavole l’utilizzo di ombreggiature e sfumature. In linea di massima, Silica Void richiama piacevolmente la tendenza cartoonistica di Cartoon Network, tanto da rievocare le linee e i colori di Steven Universe.

Longo, inoltre, sperimenta e si addentra nel mondo della pixel art: le sequenze dedicate alle sessioni di gioco con Silica Void sembrano in tutto e per tutto le schermate dei vecchi titoli per Nintendo e sono decisamente ben fatte. È a questo punto che i pixel, tra l’altro, vengono in aiuto dell’autore per realizzare le tavole più inquietanti. Le leggende creepypasta sconfinano nel mondo di Silica Void regalandoci immagini cupe, distorte, disagianti: con i loro glitch e il loro incupirsi graduale non solo animano il graphic novel di un lato leggermente horror molto avvincente, ma esprimono figurativamente i turbamenti interiori del protagonista e la sua (almeno temporanea) incapacità di andare avanti.

Semplice ma efficacemente d’impatto l’idea di un personaggio a 8bit che, esortando Lotus ad andare avanti nella sua vita reale, lo spinge invece a premere invano tutti i tasti del controller affinché il personaggio sullo schermo si muova, lasciando intuire un rifugiarsi nel virtuale per sfuggire al reale. In questo intrecciarsi tra passato e presente, finzione e realtà, abbiamo trovato Silica Void ottimamente scritto e illustrato da Claudio Cicciarelli e AlbHey Longo, pur nella sua semplicità, che richiama certamente temi già percorsi (come appunto il confondere la vita reale con quella sorta di “porto sicuro” che è invece il virtuale), ma non per questo meno emozionante nel suo colpire al cuore il lettore, raccontando di perdita, accettazione e crescita.