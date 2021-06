Sky e NOW: le principali novità dal 20 al 26 giugno

Giugno si continua a essere un mese ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 20 al 26 giugno 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Alfredino – Una storia italiana

Uscita: lunedì 21 e 28 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in prima visione su Sky Cinema la produzione Sky Original, prodotta con Marco Belardi per Lotus Production, una società Leone Film Group Alfredino – Una storia italiana, la serie sui fatti di Vermicino, una vicenda che quarant’anni fa commosse in diretta TV l’Italia. In onda in due appuntamenti, lunedì 21 e 28 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Due), Alfredino – Una storia italiana racconta la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981, e vede protagonista Anna Foglietta nei panni della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi.

La regia è di Marco Pontecorvo e la sceneggiatura di Barbara Petronio – anche produttore creativo – e Francesco Balletta. La serie racconta la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981. Un sasso duro rimasto nel cuore di un intero Paese, un trauma collettivo che questa serie vuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino diede infatti un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi, e grazie alla determinazione di Franca Rampi è sorto il Centro Alfredo Rampi, con l’obiettivo di evitare che altri potessero soffrire quanto da loro sofferto.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Skyfire

Uscita: martedì 22 giugno alle ore 21.15 in prima visione Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Un giovane scienziato inventa un sistema di allarme all’avanguardia per le eruzioni vulcaniche.

Tornato sull’isola vulcanica dove ha perso sua madre, lotta contro il tempo e la natura quando il vulcano, un tempo dormiente, inizia a rimbombare. Nel cast anche Jason Isaacs.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Irresistibile

Giovedì 24 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Steve Carell è il protagonista di una commedia sulla politica americana con Rose Byrne, Chris Cooper e Mackenzie Davis. 2016. Dopo la vittoria di Donald Trump, Gary Zimmer, esperto della comunicazione di Hillary Clinton, è in cerca di riscatto.

Convinto che il problema stia nell’incapacità del Partito Democratico di comunicare con la parte più rurale della nazione, Gary si reca a Deerlaken per convincere l’agricoltore ed ex marine Jack Hastings a divenire sindaco e aiutarlo nella campagna elettorale. La mossa attira l’attenzione della nemesi repubblicana di Gary, trasformando la cittadina in centro strategico di un nuovo assetto politico americano.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Michelangelo Pistoletto – Artista a responsabilità illimitata

Uscita: venerdì 25 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Pistoletto si racconta in una lunga intervista che è la colonna portante del documentario ed è un momento di riflessione e di pausa. Scopriamo Pistoletto come un artista di pensiero, un artista cui sono sempre state stretti movimenti, correnti ed etichette. Un artista che guarda al rinascimento e vive nel futuro. Nell’intervista Pistoletto parte dall’inizio, dal suo essere figlio d’arte suo padre, era pittore e restauratore.

Il racconto di Pistoletto si alterna con quello di alcuni importanti critici d’arte che hanno seguito il suo intero percorso artistico. Dalla ricerca sull’autoritratto ai quadri specchianti che lo fanno conoscere in tutto il mondo, in un primo momento come artista della Pop art. Poi gli Oggetti in meno che anticipano l’Arte Povera. All’internodi questo movimento, che è stato definito il più sovversivo della storia italiana, Pistoletto rivendica sempre il ruolo di attivatore e di scopritore di artisti.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Sky Cinema Collection – Nicolas Cage Mania

Uscita: da sabato 26 giugno a venerdì 2 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW

Da sabato 26 giugno a venerdì 2 luglio Sky Cinema Collection vede protagonista uno degli interpreti più iconici e versatili del cinema americano con 19 film da lui interpretati. Tra attori più affermati del panorama hollywoodiano, Cage grazie alla sua duttilità ha ottenuto successo sia con ruoli d’azione e brillanti, sia con interpretazioni intense e drammatiche.

Tra i film d’azione in programmazione segnaliamo: Con Air, la spettacolare pellicola con John Malkovich e John Cusack; il film ambientato nella Cina del XII secolo Outcast – L’ultimo templare con Hayden Christensen; l’adrenalinico Ghost Rider, tratto dal fumetto Marvel e l’action tra bestie feroci e un killer spietato Primal con Famke Janssen.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Le altre uscite

La vita straordinaria di David Copperfield: domenica 20 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

domenica 20 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW Buon compleanno Stephen Frears: domenica 20 giugno alle 19.05 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW

domenica 20 giugno alle 19.05 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW Modigliani e i suoi segreti: domenica 20 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

domenica 20 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW Milo: da lunedì 21 giugno alle 17.30 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW

da lunedì 21 giugno alle 17.30 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW Mindfulcamp: da lunedì 21 giugno alle 14.15 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

da lunedì 21 giugno alle 14.15 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW Blues Clues and You: da lunedì 21 giugno alle 21.10 in prima visione su Nick Jr e in streaming su NOW

da lunedì 21 giugno alle 21.10 in prima visione su Nick Jr e in streaming su NOW I segreti degli abissi: la tempesta perfetta: mercoledì 23 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

la tempesta perfetta: mercoledì 23 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW Capitaine Marleau: giovedì 24 Giugno alle 21.05 in prima visione su FOX CRIME e in streaming su NOW

giovedì 24 Giugno alle 21.05 in prima visione su FOX CRIME e in streaming su NOW Black Water: Abyss: venerdì 25 giugno alle ore 21.15 in prima visione Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

venerdì 25 giugno alle ore 21.15 in prima visione Sky Cinema Uno e in streaming su NOW Padre e Figlio: venerdì 25 giugno alle ore 21.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

venerdì 25 giugno alle ore 21.45 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW Superpapà: Operazione Vacanze: sabato 26 giugno alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

sabato 26 giugno alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW Tuttinsieme: sabato 26 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW. Iscriviti a NOW durante il mese di giugno, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.