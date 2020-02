Snow White (Q-Posket) di Banpresto – la recensione

Da Banpresto arriva una figure appartenente alla linea Q-Posket dedicata ad una principessa Disney molto conosciuta. Stiamo parlando di Snow White, conosciuta in italia come Biancaneve. La linea Q-Posket si occupa di proporre ai collezionisti personaggi provenienti da molti universi: Harry Potter, le principesse Disney, personaggi tratti da anime e manga,… tutti accomunati da uno stile scultoreo particolare che li rappresenta in versione Super Deformed.

Biancaneve e i Sette nani

Biancaneve è la protagonista della favola scritta dai fratelli Grimm che venne riadattata sotto forma di lungometraggio dalla Disney nel 1937. E’ considerato il primo di quelli che vengono chiamati classici Disney e venne realizzato con tecniche avveniristiche per l’epoca mostrando al mondo intero un prodotto interamente a colori. Inutile dire che fu un successo, il film diventò immediatamente il lungometraggio più visto al mondo con un incasso globale di quasi 8 milioni di dollari (una cifra esagerata per l’epoca). Biancaneve e i Sette nani racconta la favola di Biancaneve, di nobili origini, da cui la matrigna Grimilde si sente minacciata in quanto definita più bella del reame dallo specchio magico. La regina incaricherà un cacciatore di ucciderla e di portarle il suo cuore ma il cacciatore, di fronte all’innocenza di questa giovane ragazza tentennerà mettendola in guardia dalle intenzioni della matrigna la costringerà alla fuga nei boschi portando alla regina il cuore di un animale. Biancaneve finirà per trovarsi sperduta nei boschi alla soglia della casa dei nani. Curiosa della dimensione della casetta e dei piccoli oggetti in disordine al suo interno comincerà a rassettarla per poi addormentarsi dalla stanchezza in uno dei letti. I nani, tutti lavoratori in miniera, torneranno la sera trovandola addormentata, nascerà una bella amicizia tra Biancaneve e i nani che la difenderanno nuovamente dai tentativi della regina Grimilde di ucciderla.

La Confezione

Sebbene l’oggetto al suo interno sia molto piccolo – parliamo di statuette di poco più di 10 cm – la scatola che la contiene, realizzata in cartoncino con una bella ed elegante grafica floreale è grande come quella di altri prodotti più grossi e al suo interno circa la metà dello spazio è realmente occupata dalla statua, il resto viene occupato dal cartoncino ripiegato a protezione. Come detto sopra il design della scatola ha un bellissimo motivo floreale posizionato su un bordo con la figura di Snow White posizionata al centro e in basso la scritta Q-Posket ben visibile. Sugli altri lati sono presenti numerose fotografie del personaggio inquadrato da varie angolazioni. Su di un lato vediamo anche che la statua è proposta al pubblico in due versioni, set A (quello che stiamo recensendo) e set B dai colori meno accentuati.

Snow White Q-Posket di Banpresto

La figure è una piccola statua in PVC senza articolazioni ad eccezione della testa che può ruotare sia verso destra che verso sinistra. Il prodotto va collocato sopra ad un piedistallo che riporta il logo Q-Posket appositamente sagomato per incastrarci i piedi del personaggio che solamente così potrà essere esposto. Sebbene di piccole dimensioni la statua ha notevoli dettagli dati dallo sculpt come il movimento della gonna (scolpita anche dalla parte interna) e dei capelli, davvero incredibili con il grosso nastro rosso posizionato sopra di essi. La colorazione è ben realizzata e gode addirittura dell’utilizzo di molteplici finiture. La testa è quasi totalmente opaca ad eccezione degli occhi, lucidi, ad enfatizzarne l’iride al loro interno. Tra il lucido e il perlato sono invece le spalline e la gonna che donano molta luce e profondità anche in assenza di sfumature.

Conclusioni

Snow White è un prodotto per collezionisti, dalle indubbie qualità, nel quale il team di scultori Banpresto non si è davvero risparmiato. Il prezzo a cui viene proposta questa figure non è particolarmente basso ma dato che parliamo di un prodotto da collezione e dedicato agli appassionati del personaggio rimane comunque in linea con la concorrenza a parità di qualità costruttiva, di materiali e colorazione.