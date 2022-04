Dopo una lunga attesa, è arrivata la notizia che tutti attendevano: Sony ha confermato Ghostbusters 5. Dopo il successo del ritorno degli insoliti investigatori del paranormale e il passaggio delle consegne a una nuova generazione con Ghostbusters: Legacy, gli appassionati del franchise attendevano con ansia la conferma di un quinto capitolo della saga, che ufficialmente comprende anche il reboot del 2016 realizzato da Paul Feige con un cast tutto al femminile.

Al CinemaCon, Sony ha confermato la produzione di Ghostbusters 5

Le scene finali di Ghostbusters: Legacy avevano subito fatto sperare che l’avventura degli acchiappafantasmi, iniziata nel 1984 con Ghostbusters, non fosse giunta al termine, e l’annuncio di Sony per Ghostbusters 5 è stata una piacevole conferma. Un risultato che, nonostante le buone aspettative, si è dovuto scontrare con il pericolo di essere una semplice operazione nostalgia, oltre a dovere andare oltre le critiche dei fan che avevano mostrato poco apprezzamento per il Ghostbusters di Paul Feige. Il film di Jason Reitman, figlio del regista del primo film del franchise, ha riscosso un grande successo, forte della presenza di due attori del calibro di Paul Rudd e Carrie Coon, cui sono stati affiancati giovani volti di Hollywood, come Mckenna Grace e Finn Wolfhard (Stranger Things, It).

Durante il CinemaCon, Sony ha annunciato Ghostbusters 5, eccitando subito gli appassionati del franchise, ma non dando ulteriori dettagli. Al momento è stato confermato solamente che il film è in produzione, ma non sono stati rilasciati dettagli in merito alla trama o potenziali finestre di uscita in sala. Mancano anche conferme sul cast, compreso il nome del regista, ma è difficile pensare che gli eventi di Ghostbusters: Legacy non portino a una conferma degli attori visti in azione. A rendere ancora più probabile queste conferme sono le scene finali del film, in cui viene strutturato una ripartenza del franchise, che non può esimersi quindi dal coinvolgere nuovamente i personaggi conosciuti nel precedente capitolo, magari riportandoli ad operare nell’amata New York.