Sony ha ufficialmente acquisito Crunchyroll

Nella notte italiana è giunta la conferma di una clamorosa acquisizione, tuttavia già da tempo vociferata. Sony ha acquisito Crunchyroll, la piattaforma streaming dedicata agli anime e all’animazione di proprietà di Warner Bros., per la considerevole cifra di 1.175 miliardi di dollari.

L’acquisizione avverrà tramite una fusione fra la piattaforma e Funanimation, l’altra piattaforma streaming dedicata ad anime e animazione già di proprietà di Sony. Per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli su questa operazione che cambia decisamente gli equilibri di un settore sempre in forte crescita e decisamente remunerativo.

Crunchyroll ha circa 3 milioni di abbonati e 90 milioni di utenti registrati. Sony ha concluso l’acquisizione per oltre un miliardo di dollari superando la valutazione di 950 milioni riportata da Nikkei Asia lo scorso ottobre questo significa che ogni singolo abbonato vale circa 500 dollari, una cifra importante se comparata a quella degli altri servizi streaming.

Crunchyroll – la storia

Fondata nel 2006, la piattaforma Crunchyroll era di proprietà di AT&T (colosso delle telecomunicazioni statunitense) in un conglomerato di cui fanno parte anche HBO e Warner Bros. Qualche mese fa, in seguito alla ristrutturazione del suddetto conglomerato, che aveva portato ad una ondata di licenziamenti, la piattaforma era stata indicata come un possibile asset in vendita, insieme alla divisione Warner Bros. Games, e a quanto pare questa voce sembra essere ora definitivamente confermata.

L’acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony

Questa acquisizione permette inoltre a Sony di gestire direttamente i titoli sviluppati dal suo stesso studio, Aniplex, e di non venderli sotto licenza. Un titolo su tutti: Demon Slayer, anime e manga che continua a polverizzare record di vendite.

Segnaliamo inoltre che la app della piattaforma streaming di anime e alla animazione è disponibile su PlayStation 5 già al lancio della console (19 novembre per l’Italia).