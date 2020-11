Sony interessata all’acquisto di Crunchyroll

Durante il fine settimana ha iniziato a prendere sempre più forza la voce secondo cui Sony sarebbe in procinto di finalizzare l’acquisto di Crunchyroll, la piattaforma streaming dedicata agli anime e all’animazione, di proprietà di Warner Bros.

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, l’offerta di Sony per l’acquisizione di Crunchyroll si aggirerebbe intorno ai 100 miliardi di yen (circa 950 milioni di dollari). Secondo gli analisti Sony vorrebbe finalizzare l’acquisto e avere in questo modo una piattaforma che possa competere in maniera sin da subito competitiva con il colosso Netflix.

La vendita da parte di AT&T

Fondata nel 2006, la piattaforma Crunchyroll è attualmente di proprietà di AT&T (colosso delle telecomunicazioni statunitense) in un conglomerato di cui fanno parte anche HBO e Warner Bros. Qualche mese fa, in seguito alla ristrutturazione del conglomerato che aveva portato ad una ondata di licenziamenti, la piattaforma era stata indicata come un possibile asset in vendita, insieme alla divisione Warner Bros. Games, e a quanto pare questa voce sembra essere ora definitivamente confermata.

L’acquisizione di Crunchyroll da parte di Sony

Se l’offerta faraonica di Sony dovesse essere accetta e la transazione andasse quindi in porto, Crunchyroll, che vanta 70 milioni di utenti gratuiti e 3 milioni di utenti a pagamento in oltre 200 paesi del mondo dagli Stati Uniti d’America all’Europa inclusi, si aggiungerebbe a Funanimation, altra piattaforma streaming di proprietà di Sony, per un colosso dell’animazione davvero senza pari.

L’acquisizione permetterebbe inoltre a Sony di gestire direttamente i titoli sviluppati dal suo stesso studio, Aniplex, e di non venderli sotto licenza. Un titolo su tutti: Demon Slayer, anime e manga che continua a polverizzare record di vendite.

Segnaliamo inoltre che la app di Crunchyroll sarà disponibile su PlayStation 5 già al lancio della console (19 novembre per l’Italia), segnala che la casa giapponese crede davvero nell’acquisizione della piattaforma?