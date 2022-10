Tra le novità che saranno presenti a Lucca Comics and Games 2022 non mancheranno anche quelle dedicate al gusto. SaldaPress porterà infatti in fiera la sua nuova linea di prodotti piccanti: Spàisi! Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Spàisi di saldaPress nasce da un’idea di Marco Marastoni e Andrea G. Ciccarelli, titolari della casa editrice saldaPress. Si tratta di una linea food che fonde in maniera unica nel suo genere il mondo del fumetto e quello del cibo. I primi prodotti proposti a tutti gli appassionati saranno sette: sei oli piccanti e il vino Black Kiss, dedicato al fumetto cult torbido e trasgressivo firmato da Howard Chaykin.

I prodotti nel dettaglio

Dalle immagini ufficiali possiamo notare come la linea di oli Spàisi! sia caratterizzata da etichette realizzate ad hoc da grandi firme del fumetto internazionale come Mirka Andolfo, Giuseppe “Cammo” Camuncoli, Howard Chaykin, Lorenzo De Felici, Daniel Warren Johnson, Ryan Ottley e Dan Panosian. A tal proposito, vi informaimo inoltre che ogni dettaglio produttivo ha goduto della massima attenzione, infatti, le etichette presentano una verniciatura spessorata, tipica di molti volumi targati SaldaPress.

I prodotti proposti differiscono anche nei gradi di piccantezza. Per i palati più sensibili si parte con l’olio Undiscovered Chili, con etichetta di Giuseppe Camuncoli, un entry level quite hot aromatizzato al Jalapeño. Aumenatndo leggermente di grado troviamo poi l’olio Hot Bites, aromatizzato all’Erotico con etichetta di Mirka Andolfo. Il giro di boa lo ha si ha poi con Hot Cha Cha, un olio un very hot con etichetta di Dan Panosian, e Grande Inferno con etichetta di Lorenzo De Felici. Il primo dei due è aromatizzato all’Habanero Chocolate mentre il secondo al Fatalii. Infine, passiamo a quelli che sono i pezzi forti della linea in termini di piccantezza: il Murder Chili e il ChiliShark. Il primo vanta un’etichetta realizzata da Daniel Warren e un’aromatizzazione al Moruga Scorpion, il secondo ha invece un’etichetta disegnata da Ryan Ottley ed è aromatizzato al Carolina Reaper.

Tutti i prodotti presentati per la linea di oli sono stati aromatizzati grazie all’utilizzo di peperoncini biologici dell’azienda agricola Carmazzi, una importante realtà specializzata nella produzione di peperoncino e fiori commestibili, nonché vincitrice del prestigioso premio Orticolario. L’olio utilizzato per Spàisi! è un extravergine d’oliva 100% toscano proveniente dal Frantoio di Massarosa.

Le sorprese non finiscono qui

Siete curiosi di provare gli oli piccanti targati saldaPress e collezionarli tutti? Vi informiamo che tutte le versioni proposte sono disponibili in versione Exclusive, con tanto di confezione numerata dotata di un esclusivo booklet e una stampa dell’illustrazione!

Il vino saldaPress

Veniamo ora al vivo Black Kiss, un Tassinaia del 2017 prodotto dalla storica cantina Castello del Terriccio di Castellina Marittima (Pisa). Si tratta di un vino complesso e strutturato, frutto di un uvaggio di Merlot e Cabernet Sauvignon affinato in bottiglia per circa altri 12 mesi. La confezione della bottiglia è numerata in edizione limitata a 100 esemplari, e l’etichetta riprende la grafica del fumetto black, white and red del fumetto.

Appuntamento dunque in Piazza Napoleone, al padiglione Passaglia, per un Lucca Comics and Games 2022 piccante!