Spider-Bot disponibile prima dell’apertura dell’Avengers Campus

L’attesissima area Avengers Campus al Disneyland Resort si aprirà agli aspiranti supereroi in una futura data al momento incerta, ma nel frattempo Peter Parker ha già iniziato a testare il suo ultimo prototipo: lo Spider-Bot!

Come rivelato al D23 Expo lo scorso anno, la The Worldwide Engineering Brigade o come usualmente viene chiamata, WEB, si è dedicata a potenziare la prossima generazione di eroi con tecnologie all’avanguardia, come appunto gli Spider-Bot. La WEB sarà la parte clou dell’Avengers Campus, ma adesso anche voi potrete mettere le mani sul vostro Spider-Bot in assoluta anteprima.

Gli Spider-Bot, insieme ai più recenti capi di abbigliamento realizzati dal The Worldwide Engineering Brigade dell’Avengers Campus, saranno disponibili nel Downtown Disney District al Disneyland Resort, al World of Disney e soprattutto al Disneyland Resort Backlot Premiere Shop a partire dal 4 dicembre.

Ogni supereroe ha bisogno di un compagno per proteggere il proprio vicinato. Questi Spider-Bot danno il controllo dell’azione per combattere gli avversari con attacchi programmati e abilità difensive uniche. Possono muoversi avanti e indietro, accovacciarsi, ruotare di 360°, illuminarsi al buio con i loro occhi laser, attaccare gli Spider-Bot avversari e persino far saltare i loro scudi. Ecco a voi il video che vi permette di scoprire come entrare in azione con lo Spider-Bot:

Quindi, mentre aspettiamo con ansia l’apertura di Avengers Campus, ora avete l’opportunità di possedere un pezzo all’avanguardia dell’equipaggiamento del vostro supereroe preferito. In che modo è possibile acquistarlo? Se siete titolari di un Pass annuale, avrete l’opportunità di effettuare una prenotazione per uno speciale evento di prevendita a quantità limitata nel Downtown Disney District dal 30 novembre al 3 dicembre. Durante questa prevendita speciale potreste anche trovare prodotti speciali dell’Avengers Campus disponibile prima dell’apertura dell’area tematica. Vi raccomandiamo di andare nella pagina Facebook ufficiale a partire dal 25 novembre per ulteriori informazioni.