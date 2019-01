Spider-Man: Far From Home, finalmente online il primo teaser trailer

Tutto cambia affinché nulla cambi diceva Tomasi di Lampedusa nel suo Gattopardo e così è anche per il nostro povero Peter Parker/Spider-Man. Nel primo teaser trailer di Spider-Man: Far From Home, finalmente diffuso in rete, vediamo infatti il nostro arrampicamuri cambiare continente (dagli USA all’Europa), mentore (da Tony Stark/Iron Man a Nick Fury) e costume (ora ne ha uno con le iconiche ali di ragnatela), ma non abitudini: anche nel nuovo film infatti non potrà sottrarsi al suo destino di super eroe e salvare il mondo dalla minaccia di Mysterio (Jake Gyllenhaal) e dei suoi elementali, che qui intravediamo per la prima volta.

Come apprendiamo dalla sinossi ufficiale, Peter decide di chiudere con la sua vita da supereroe per alcuni giorni, recandosi in vacanza in Europa con gli amici, ma qui assisterà ad eventi catastrofici e sarà quindi prelevato da Nick Fury/Samuel L. Jackson che, dopo avergli fornito un nuovo costume, lo lancerà nuovamente nella mischia. Del resto si sa, “da grandi poteri derivano grandi responsabilità” e Peter Parker non può sottrarsi al suo destino.

Quello che il trailer, ovviamente, non ci svela, è cosa è successo nel mezzo. Come spettatori infatti siamo rimasti al finale di Avengers: Infinity War, in cui Peter Parker è compreso nel 50% della popolazione universale che Thanos ha fatto sparire con uno schicco di dita del Guanto dell’Infinito. Il nuovo film però arriverà nei cinema ed è ambientato dopo i fatti che ci saranno narrati in Avengers: Endgame e quindi dovremo attendere quello per scoprire in che modo Spider-Man e metà dell’Universo sarà riportato in vita e Thanos sconfitto.

Endgame arriverà nelle sale il 24 aprile, mentre Far From Home raggiungerà i cinema questa estate. Da ricordare infine che Spider-Man: Far From Home inaugurerà ufficialmente la cosiddetta Fase 4 del MCU, la più ambiziosa e visionaria a detta di Kevin Feige, che ci farà assistere alle avventure di entità dai poteri sconfinati come ad esempio gli Eterni, ben al di là di quelli dei “comuni” super eroi.