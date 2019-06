Spider-Man Far From Home per Tamashii Nations

Spider-Man l'action figure ispirata al film Spider-Man Far From Home è in arrivo grazie a Tamashii Nations

Spider-Man l’action figure dedicata al supereroe tratta dal nuovo film in uscita, ovvero Spider-Man Far From Home si prepara a raggiungere i negozi grazie ad una nuova produzione ad opera di Bandai.

Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – negli scorsi mesi ha aperto i preordini per la figure ispirata proprio al nostro “tessi ragnatele” preferito ispirata proprio al film che sta per uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ovvero Spider-Man Far From Home, il secondo capitolo in solitaria dell’Uomo Ragno.

L’action figure è realizzata completamente in plastica, misurerà circa 14 cm, rimanendo in scala con l’altezza delle altre figure di questa serie e sarà completamente snodabile per poter così simulare le pose più estreme proprio come nel film. Come il solito nella confezione troveremo della parti intercambiabili tra cui: 2 espressioni degli occhi, delle mani intercambiabili e degli effetti ragnatele di varia lunghezza per simulare l’effetto espulsione dal loro spara-ragnatele, peccato per l’assenza del volto di Tom Holland che avrebbe fatto molto piacere se fosse stato incluso come extra per i collezionisti.

Questa figure di Spider-Man è ispirata al nuovissimo film in uscita tra pochissimi giorni nelle sale di tutto il mondo dove ritroveremo Peter Parker subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame in vacanza in giro per l’Europa con i suoi compagni di scuola. Ad un certo punto Nick Fury contatterà il ragazzo per farsi aiutare a sconfiggere dei nuovi nemici chiamati gli ” Elementali “ assieme ad un nuovo alleato ovvero Mysterio (Jake Gyllenhaal) proveniente da uno dei multiversi creati dopo lo schiocco di dita di Thanos.