Spiderman: Far from Home. Kevin Feige parla della conclusione della Infinity Saga

In un'intervista, Kevin Feige spiega come il film Spiderman: Far From Home. in uscita a luglio, sia l'ultimo capitolo della Infinity Saga.

Apparentemente Avengers: Endgame sembrava essere il capitolo finale della terza fase del Marvel Cinematic Universe, ma esattamente come è avvenuto per Ant-Man al termine della seconda fase, sarà proprio Spiderman: Far From Home a chiudere la Infinity Saga. Questa bizzarra scelta è stata spiegata proprio da Kevin Feige in un’intervista:

“Abbiamo lavorato per anni ad Infinity War, Endgame e Spider-Man: Far From Home. Parliamo di film che rappresentano il culmine della Infinity Saga dell’Universo Cinematografico della Marvel. E mentre lavoravamo a Endgame abbiamo realizzato che la vera fine della saga, della fase 3 doveva essere Spiderman: Far From Home.”



[SPOILER ALERT]

“Questo è avvenuto perché abbiamo perso Tony Stark alla fine di Endgame. La relazione fra Peter Parker e Tony Stark è così speciale in tutti e cinque i film in cui Tom Holland ha interpretato Spider-Man e avevamo la necessità di sapere dove sarebbe andato a finire il suo viaggio, di scoprire come Spidey sia uscito fuori dall’ombra del suo mentore Tony Stark per diventare l’eroe che è destinato a essere. Ed è per questa ragione che Endgame e Spider-Man: Far From Home sono essenzialmente due tasselli della medesima storia che non è davvero finita fino a Far From Home.”



La relazione fra Peter Parker e Tony Stark è stata fondamentale ai fini della saga, ma anche gli effetti dello “schiocco di Thanos” (the Snap) saranno una conseguenza ben visibile all’interno del film. Sarà divertente scoprire come sono riusciti a gestire il gap di cinque anni e come verrà spiegato l’invecchiamento di alcuni personaggi, rispetto alle vittime di Thanos. Inoltre, avremo a che fare con Mysterio che apparentemente sembra essere dalla parte del nostro Spiderman di quartiere, ma che magari potrebbe rivelare altre intenzioni. Il film uscirà il 5 luglio, diretto da Jon Watts e con un cast di tutto rispetto: oltre a Tom Holland, che indosserà nuovamente la calzamaglia di Spidey, ci sarà Jake Gyllenhaal nel ruolo di Mysterio.