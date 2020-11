Stampe studio Ghibli: 10 incredibili opere su Etsy da Inkwell Studios

Stampe studio Ghibli: dalla America arriva un prodotto artigianale che ci ha davvero colpito! Da Sarasota, Florida, Stati Uniti giunge il set che andremo a scoprire in questa review; parliamo di una serie di 10 stampe 4×11, realizzate artigianalmente da Dustin Panzino dello studio Inkwell Studios, dedicate ed ispirate alle produzioni dello Studio Ghibli che vedono reinterpretati da Panzino i protagonisti delle varie pellicole il tutto stampato su cartoncino ed impreziosito da inserti in foglia d’oro.

Le stampe ispirate allo studio Ghibli realizzate da Inkwell Studio sono disponibili per l’acquisto online sulla piattaforma Etsy

Etsy e le auto produzioni

Etsy come molti di voi sapranno è una piattaforma di self publishing dove artisti e designer da tutto il mondo propongono le loro creazioni. Una delle attività che mi ritrovo spesso a fare è il perdermi fra le infinite proposte alla ricerca dell’idea più stravagante, la reinterpretazione più artistica o il guizzo più creativo disponibile. Proprio in una di queste sessioni di “esplorazione” mi sono imbattuto nel profilo di Inkwell Studios e da appassionato ed amante delle opere dello Studio Ghibli non ho potuto fare a meno che cadere vittima di quanto proposto da Panzino e mettere quindi mano al portafoglio!

Stampe studio Ghibli: le 10 proposte

Dustin propone una propria reinterpretazione di 10 pellicole cult dello Studio Ghibli mettendo a disposizione delle stampe di alta qualità su cartoncino lucido impreziosite da inserti realizzati in foglia d’oro. Nello specifico i personaggi ritratti appartengono alle pellicole Il Castello Errante di Howl, La Principessa Mononoke, La città incantata, Il Castello nel Cielo, Ponyo sulla scogliera, I sospiri del mio cuore, Il mio vicino Totoro, Nausicaa della Valle del Vento ed Arrietty.

La rielaborazione dei personaggi fatta da Dustin è di impatto, dalle forme fanciullesche proposte dallo studio Ghibli si passa ad un tratto più adulto ma che mantiene il feeling ed i riferimento delle opere originarie. L’iconografia riportata, la cura nei dettagli, le linee nette e pulite fanno risaltare al meglio i disegni e rendono immediatamente riconoscibili tutti gli elementi presenti nei film.

Le stampe

Ogni stampa, delle dimensioni di 4×11 cm, riporta nella parte inferiore un elemento topico della pellicola che tratta, quasi fosse il segno distintivo che l’artista ha estrapolato da essa mentre nella parte centrale e superiore ritroviamo i personaggi principali che divengono i protagonisti della stampa. A fare da cornice e gabbia per la composizione ogni stampa riporta diversi elementi naturali o architettonici sempre affini ed in linea con l’ambientazione che fa da sfondo ai film.

La cura dei dettagli, la composizione e la qualità dei materiali rendono questa produzione sicuramente un prodotto consigliato e perfetto per tutti gli amanti del mondo Ghibli ed un regalo di valore e di sicuro apprezzamento per amici o parenti che condividono questa passione.

Ultima nota positiva anche per la scatola che conterrà le 10 stampe, nel caso decidiate di comprare tutte, realizzata in cartoncino abbastanza rigido e riportante il Gatto Bus tratto dal film “Il Mio Vicino Totoro”. Il contenitore risulta perfetto e funge da cofanetto regalo nel caso la finalità del vostro acquisto sia questa. Il mio consiglio è quello di estrarre le stampe dalla confezione ed incorniciarle per poterle esporre in casa o ufficio. Messe in serie in una singola grande cornice orizzontale o anche singolarmente in diverse cornici più piccole faranno senza ombra di dubbio un ottima figura in qualsiasi contesto le posizionerete.