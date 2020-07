Stan Lee: un nuovo Universo in fase di sviluppo per cinema e TV

Preparatevi ad un nuovo universo interconnesso di film e serie TV targato Stan Lee con cui Marvel non ha niente a che fare: niente più Spider-Man, niente più Iron Man, niente più Capitan America, su tratterà di un universo interamente nuovo.

Come molti sapranno nei mesi precedenti alla sua morte Stan Lee fu coinvolta in una serie di dispute legali che sfociarono nella citazione in giudizio, nel 2008, della casa di produzione Pow! Entertainment, casa di produzione che la leggenda dei fumetti ha sia co-fondato sia querelato per un miliardo di dollari, al fine di ottenere “il diritto esclusivo di utilizzare il nome, l’identità, l’immagine e le sembianze di Lee.”

Secondo una storia dell’Hollywood Reporter (che potete leggere a questo link) la società globale di gestione del marchio Genius Brand International avrebbe siglato un accordo con Pow! Entertainment per iniziare a produrre una lista di film e serie televisive basate sulle creazioni di Stan Lee. Sebbene i termini dell’accordo non siano ancora stati resi pubblici è importante notare come nulla di questa partnership si concentrerà sulle creazioni attualmente proprietà di Marvel e Disney. Alcune indiscrezioni affermano che si tratterebbe di oltre 100 personaggi mai visti sugli schermi.

Andy Heyward, presidente e CEO di Genius Brands, ha affermato che lavorare con le proprietà non sfruttate di Stan Lee rappresenta un importante accordo di sviluppo di contenuti.

“È quasi impossibile concepire che una sola mente abbia creato tutta questa ricchezza. Gli spinoff da soli sfidano l’immaginazione. Dalle serie animate, ai giocattoli, all’abbigliamento, ai videogiochi e ad ogni prodotto immaginabile con licenza, i personaggi di Stan Lee popolano gli schermi e gli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Non c’è nessun creatore che abbia influenzato la cultura pop e creato intrattenimento di maggior successo.”

Eppure non è tutto oro ciò che luccica. Un grosso ostacolo si para infatti di fronte a questa partnership. Nessuna delle creazioni post-Marvel di Stan Lee ha mai infatti raggiunto il successo. Punto di forza potrebbe essere il coinvolgimento che hanno avuto alcuni dei più prolifici collaboratori di Stan Lee nella creazione di questo nuovo universo, come Jack Kirby e Steve Ditko. Rimane quindi da vedere se l’eredità post-Marvel di Stan Lee troverà il modo di vivere e prosperare come i propri “cugini” dell’Universo Marvel.