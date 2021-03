Star Trek: in arrivo un nuovo film prodotto da J.J. Abrams e Kalinda Vazquez

Kalinda Vazquez è stata incaricata dalla Paramount Pictures di scrivere un nuovo film di Star Trek con J.J. Abrams come produttore. Questa notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline che ha definito l’accordo tra J.J. Abrams e Vazquez un modo per confermare la realizzazione di un film originale in programma da diverso tempo che espande il ruolo di Star Trek: Discovery, che vede proprio Vazquez nei panni di sceneggiatrice e produttrice, all’interno dell’universo di Star Trek.

Kalinda Vazquez, comunque, ha già nel curriculum opere a grosso budget come Fear the Walking Dead ed è stata di recente incaricata di scrivere con George R. R. Martin l’adattamento seriale del romanzo di Roger Zelazny Strada senza fine. Per di più, lei stessa deve il proprio nome a un personaggio della seconda stagione del telefilm originale, andata in onda nel 1968, ovvero Kelinda che comparve nell’episodio By Any Other Name. I crediti televisivi di Vazquez includono inoltre Marvel’s Runaways, Once Upon a Time, Nikita, Human Target e Prison Break, e ha recentemente adattato Barrier, basato su una graphic novel di Brian K. Vaughan, per Legendary Television.

Ricordiamo che il più recente viaggio sul grande schermo della Starship Enterprise è avvenuto con Star Trek Beyond del 2016. Ci sono stati diversi tentativi di realizzare un altro film, incluso uno di Mark L. Smith di The Revenant che Quentin Tarantino e Abrams avevano progettato da tempo, e un altro di Noah Hawley di Fargo. Entrambi, però, sono finiti nel dimenticatoio: Tarantino è uscito dal primo progetto e Hawley ha invece riferito che la Paramount preferiva muoversi in maniera diversa da quanto concordato per quanto riguarda il franchise e ha messo in pausa il suo film. Speriamo che questa sia la volta buona di vedere un nuovo film di Star Trek.