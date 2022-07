Dopo essere stata uno dei punti nevralgici delle serie animate ed essere apparsa in live action in The Mandalorian, Ahsoka si appresta ad avere uno show tutto suo. A quante pare, però, nonostante i numerosi collegamenti la nuova serie TV ambientata nel mondo di Star Wars sarà fruibile anche senza aver visto Rebels.

La serie TV su Ahsoka sarà fruibile anche senza Rebels

A dichiararlo ai microfoni di ComicBook.com è stato l’attrice Natasha Liu Bordizzo, scelta per interpretare Sabine Wren, mandaloriana esperta di armi: “Ci sono molte persone che non hanno visto Rebels. Voglio dire, è fantastico che ci siano tanti fan dello show, ma Ahsoka sarà un capitolo a sè stante, fruibile anche senza la serie animata”.

Dichiarazioni che hanno fatto discutere alcuni fan considerando come, sin dall’annuncio dello show, le premesse narrative fossero quelle di andare alla ricerca di Ezra e il Grand’Ammiraglio Thrawn, personaggi chiave di Rebels. Nel primo footage mostrato alla Star Wars Celebration di quest’anno era presente il murales visto nel finale della serie animata. Ahsoka sarà supervisionata da Dave Filoni, Jon Favreau e Deborah Chow.

Le riprese della serie, che dovrebbe uscire su Disney+ nel 2023, sono attualmente in corso. Nei panni di Ahsoka Tano, grande allieva di Anakin Skywalker, ci sarà ancora una volta Rosario Dawson. Nel cast anche Mary Elizabeth Winstead, attrice nota per aver interpretato la Cacciatrice in Birds of Pray e Ramona Flowers inScott Pilgrim vs. the World del 2010.

Secondo la sinossi ufficiale lo show farà riferimento anche al rapporto allieva/maestro con Anakin Skywalker visto nella serie animata. Molto probabile, dunque, il ritorno di Hayden Christensen, già visto quest’anno in Obi-Wan Kenobi. Il futuro di Star Wars sul piccolo schermo sembra essere sempre più ricco, cosa che invece non si può dire per quello cinematografico: il prossimo film in programma dovrebbe essere quello di Taika Waititi, ma non si conosce ancora nulla al riguardo.