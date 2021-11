Star Wars: Ahsoka, la serie ha trovato la sua Sabine Wren

I fan di Star Wars aspettano nuovamente di rivedere il personaggio di Ahsoka Tano in versione live-action, interpretato nuovamente dall’attrice Rosario Dawson dopo la sua prima apparizione nella seconda stagione di The Mandalorian. Disney e Lucasfilm hanno infatti dato l’ok alla produzione di uno show a lei dedicato. Ora, come riportato in anteprima dal portale Deadline, è stato scelto chi interpreterà il personaggio di Sabine Wren nella nuova serie TV dedicata ad Ahsoka.

Natasha Liu Bordizzo vestirà infatti i panni del personaggio in questione. Apparso già in Star Wars Rebels, Sabine è una giovane combattente mandaloriana esperta in armi ed esplosivi che ha però deciso di lasciare l’accademia imperiale. Ricordiamo in ogni caso che nella serie dedicata ad Ahsoka Hayden Christensen sarà nuovamente Anakin Skywalker, riprendendo così il ruolo che aveva interpretato nella trilogia prequel dedicata a Guerre Stellari uscita a inizio anni 2000.

Ricordiamo che al momento Lucasfilm ha in cantiere altre serie TV, tutte dirette al catalogo di Disney+: la prima è The Book of Boba Fett, in uscita durante il prossimo mese di dicembre, seguito da Andor (prequel di Star Wars: Rogue One, il film che trovare a questo indirizzo a prezzo speciale) e lo show dedicato al personaggio di Obi-Wan Kenobi, interpretato nuovamente da Ewan McGregor. Per quanto riguarda il futuro di Star Wars sul grande schermo, e ultime voci di corridoio sul progetto affermano che la regista di Eternals, Chloé Zhao, è stata scelta per dirigere un nuovo progetto prodotto da Kevin Feige, mentre Rogue Squadron, il lungometraggio diretto invece da Patty Jenkins, è stato ufficialmente congelato da Disney e Lucasfilm per alcune divergenze creative con la regista, con un rinvio a data da destinarsi.