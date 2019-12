Star Wars l’Ascesa di Skywalker: ecco tutti i cameo nel film!

Star Wars l’Ascesa di Skywalker sta letteralmente conquistando i cuori di moltissimi appassionati, nonostante alcuni di essi non trovasse la trama del film consona alla visione di quel geniaccio di George Lucas. Dopo una nostra visione molto accurata, è giunto il momento di mostrarvi tutti i cameo di celebrità che sono apparsi nel film senza figurare direttamente nel cast.

Prima di procedere con tutti i nomi delle star hollywoodiane presenti nel lungometraggio, vi facciamo notare che nell’articolo sono presenti spoiler, e alcuni di essi potrebbero rovinare la visione della pellicola di Disney e Lucasfilm. Se siete sicuri, di seguito troverete la lista di tutti gli attori che hanno fatto una comparsa.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Jodie Comer . Per chi non la conoscesse, è l’attrice di Killing Eve che è intravista nel film nei panni della madre condannata di Rey (Daisy Ridley). Il padre di Rey, invece, è interpretato dall’attore di Dunkerque, Billy Howle.

. Per chi non la conoscesse, è l’attrice di Killing Eve che è intravista nel film nei panni della madre condannata di Rey (Daisy Ridley). Il padre di Rey, invece, è interpretato dall’attore di Dunkerque, Billy Howle. Lin-Manuel Miranda . Si tratta del compositore e dell’attore di Hamilton che, oltre ad aver scritto una canzone per la colonna sonora del film, ha anche un ruolo abbastanza importante nel film. Infatti, veste i panni di un combattente della Resistenza.

. Si tratta del compositore e dell’attore di Hamilton che, oltre ad aver scritto una canzone per la colonna sonora del film, ha anche un ruolo abbastanza importante nel film. Infatti, veste i panni di un combattente della Resistenza. Denis Lawson . Vi ricordate della sua vecchia apparizione in Una Nuova Speranza? Ebbene, l’attore è anche presente in Star Wars l’Ascesa di Skywalker, e lo ritroverete a bordo del Millennium Falcon come cannoniere durante la battaglia finale.

. Vi ricordate della sua vecchia apparizione in Una Nuova Speranza? Ebbene, l’attore è anche presente in Star Wars l’Ascesa di Skywalker, e lo ritroverete a bordo del Millennium Falcon come cannoniere durante la battaglia finale. Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Ewan McGregor e Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi), Liam Neeson (Qui-Gon Jinn), Samuel L. Jackson (Mace Windu), Frank Oz (Yoda), Freddie Prinze Jr. (Kanan nella serie animata Star Wars Rebels), Ashley Eckstein (voce di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars ), Olivia d’Abo (Luminara Unduli), Angelique Perrin (voce di Adi Gallia in The Clone Wars ) e Jennifer Hale (voce di Aayla Secura in The Clone Wars). Tutti questi personaggi si uniscono a Rey per condurla verso la vittoria finale.

(Anakin Skywalker), e (Obi-Wan Kenobi), (Qui-Gon Jinn), (Mace Windu), (Yoda), (Kanan nella serie animata Star Wars Rebels), (voce di Ahsoka Tano in Star Wars: The Clone Wars ), (Luminara Unduli), (voce di Adi Gallia in The Clone Wars ) e (voce di Aayla Secura in The Clone Wars). Tutti questi personaggi si uniscono a Rey per condurla verso la vittoria finale. John Williams . Uno dei leggendari compositori di Star Wars ha una parte molto particolare nel film. Difatti potete trovarlo nei panni di un uomo dentro un negozio di droidi, ed è riconoscibile dal fatto che scuote continuamente la testa.

. Uno dei leggendari compositori di Star Wars ha una parte molto particolare nel film. Difatti potete trovarlo nei panni di un uomo dentro un negozio di droidi, ed è riconoscibile dal fatto che scuote continuamente la testa. J.J. Abrams . Il regista ha un cameo inaspettato all’interno di Star Wars l’Ascesa di Skywalker. Infatti, Abrams presta la voce al simpatico droide DO del film. Chris Terrio, invece, ha doppiato Aftab Ackbar.

. Il regista ha un cameo inaspettato all’interno di Star Wars l’Ascesa di Skywalker. Infatti, Abrams presta la voce al simpatico droide DO del film. Chris Terrio, invece, ha doppiato Aftab Ackbar. Warwick Davis . L’attore riprende semplicemente il ruolo di Wicket nella ripresa di Ewoks alla fine del film.

. L’attore riprende semplicemente il ruolo di Wicket nella ripresa di Ewoks alla fine del film. Ed Sheeran e Harry Styles. Non è ancora confermato, ma a quanto pare le due star avrebbero vestito i panni di due stormtrooper.

Nel frattempo, l’Ascesa di Skywalker ha riscosso anche un buon successo al botteghino, infatti le vendite complessive dei biglietti ammontano a 200 milioni di dollari nell’ultimo weekend del 2019. In totale, il lungometraggio della Disney ha raccolto 705 milioni in tutto il mondo. Naturalmente, non mancheranno aggiornamenti in merito.