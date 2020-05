Star Wars: Taika Waititi sarà il regista di un nuovo film

Il 4 maggio è sempre un giorno da festeggiare per i fan di Star Wars, ma Disney e Lucasfilm hanno rivelato una notizia che rende la celebrazione ancora più emozionante. Qualche tempo fa, erano state diffuse delle notizie secondo le quali il regista Taika Waititi avrebbe diretto un nuovo film di Star Wars, sebbene nulla fosse stato confermato. Oggi Disney ha confermato che Waititi ha ufficialmente firmato per dirigere un film di Star Wars che uscirà al cinema e non sul servizio di streaming Disney+.

Waititi dirigerà e scriverà il nuovo film di Star Wars insieme alla showrunner Krysty Wilson-Cairns. Sebbene non sia così conosciuta come Waititi, Wilson-Cairns è una sceneggiatrice di grande talento ed è stata recentemente nominata per un Oscar per il suo lavoro di co-sceneggiatura di 1917 con il regista Sam Mendes. Ha anche co-sceneggiato il prossimo film di Edgar Wright Last Night in Soho.

Anche se questo sarà il suo primo film di Star Wars, Waititi non è estraneo all’universo di Guerre Stellari. L’anno scorso il regista ha diretto il finale di stagione acclamato dalla critica di Star Wars: The Mandalorian su Disney+ e ha dimostrato a tutto il mondo e ai fan di Guerre Stellari che il suo stile e il suo tempismo comico si adattano bene al popolare franchise. Ha anche mantenuto una solida relazione con la Disney negli ultimi due anni, trasformando la saga di Thor in una serie d’azione comica, selvaggia e turbolenta con Thor: Ragnarok. Recentemente ha anche vinto un Oscar con Jojo Rabbit (originariamente prodotto da Fox Searchlight prima della fusione con Disney) e sta continuando a scrivere e dirigere l’imminente Thor: Love and Thunder.

A questo punto, però, il film di Star Wars di Waititi non ha una data di uscita prestabilita, e probabilmente non l’avrà per qualche tempo se si considerano tutti gli arresti di produzione causati dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, facendo due calcoli e considerando che il regista probabilmente deve finire Thor: Love and Thunder prima di entrare in produzione con Star Wars, il film potrebbe uscire non prima del 2023.

Riguardo a Disney+, la società ha confermato che Leslye Headland sta attualmente sviluppando una nuova serie, momentaneamente senza titolo, di Star Wars per la piattaforma di streaming. Headland scriverà e produrrà la serie che si aggiungerà a un elenco crescente di storie sul celebre franchise disponibili per la piattaforma di streaming tra cui The Mandalorian, ora in post-produzione per la seconda stagione, e altre due serie precedentemente annunciate: una basata sulla vita di Cassian Andor prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story e un’altra dopo le avventure di Obi-Wan Kenobi tra Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e Star Wars: Una Nuova Speranza.