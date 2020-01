Star Wars: Taika Waititi dirigerà i prossimi film? Ecco la risposta del regista

Grazie anche a Jojo Rabbit, attualmente nei cinema italiani, il regista Taika Waititi si conferma uno dei registi più abili e promettenti degli ultimi anni. Dopo aver ricevuto ben 6 nomination agli Oscar proprio con Jojo Rabbit, Waititi sarà sicuramente chiamato a dirigere ulteriori progetti oltre a quelli già in programma.

Proprio da qualche ora è giunta la notizia, riportata in esclusiva dal portale americano The Hollywood Reporter, che il regista neozelandese sarebbe stato contattato da Lucasfilm per dirigere i prossimi progetti legati a Star Wars. Potrebbe sembrare una sorpresa, ma in realtà Disney ha più volte puntato su Waititi affidandogli progetti importanti come Thor: Ragnarok, realizzato con i Marvel Studios, e l’ultimo episodio della serie Tv di successo The Mandalorian, basato proprio sul franchise di Star Wars.

Secondo il The Hollywood Reporter proprio quest’ultimo lavoro avrebbe messo Taika Waititi in contatto con Jon Favreau, creatore, scrittore e produttore esecutivo della serie e gli avrebbe permesso di progettare un eventuale futuro della saga cinematografica. Il prossimo film, infatti, dovrebbe uscire negli Stati Uniti il 16 dicembre 2022, ma ancora manca il nome del regista dopo l’abbandono di J. J. Abrams.

A causa dell’insistenza dei rumor, Taika Waititi ha pensato bene di rispondere attraverso un tweet che in realtà sembrerebbe smentire le voci. Il tweet è il seguente:

L’immagine riguarda Rumors, uno dei dischi più famosi della storia del rock che è stato pubblicato proprio per rispondere ai vari pettegolezzi che circondavano all’epoca il gruppo musicale. Chiaramente non sono mancate nemmeno le battute da parte dei suoi colleghi come ad esempio il regista Edgar Wright il quale ha risposto:

“Che strana foto di Han e Leia”.

Non ci resta quindi che attendere un’eventuale dichiarazione ufficiale da parte di Lucasfilm, Disney o lo stesso Taika Waititi.