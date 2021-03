Star Wars: The Bad Batch – trailer e data di uscita

Disney+ ha diffuso il primo trailer italiano di Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie animata che debutterà in esclusiva su Disney+ con una speciale season premiere di 70 minuti il prossimo 4 maggio. I nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma ogni venerdì a partire dal 7 maggio.

Tutto Star Wars con film, serie animate e serie TV è disponibile su Disney+ dove trovate anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite!

Star Wars: The Bad Batch, la serie

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch, una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni, possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la co-produttrice esecutiva e Josh Rimes il produttore (Star Wars Resistance). Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.

Star Wars, cosa bolle in pentola?

Nel tardo pomeriggio di ieri Disney+ e Lucasfilm hanno rivelato invece il cast completo di Obi-Wan Kenobi, serie TV ambientata 10 anni dopo il drammatico epilogo di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

La serie vedrà il ritorno di Ewan McGregor (nei panni del protagonista Obi-Wan Kenobi) e Hayden Christensen (nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader) oltre ai nuovi ingressi. Per tutti i dettagli visitate il nostro articolo dedicato.