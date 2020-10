Star Wars: un rumor anticipa l’arrivo un nuovo spinoff

Un nuovo spinoff di Star Wars potrebbe stagliarsi all’orizzonte, il rumor protagonista di questa news riguarderebbe una serie tv costola di The Mandalorian, con protagoniste Cara Dune e Bo-Katan Kryze. A riportare la notizia il canale YouTube Kessel Run Transmissions.

Occorre sottolineare che si tratta di un rumor, quindi una voce non confermata, tuttavia la serie tv vedrebbe come protagoniste due figure femminili di rilievo all’interno della mitologia di Star Wars di Filoni e Favreau. Dune e Kryze, rispettivamente interpretate da Gina Carano e Katee Sackhoff, dovrebbero entrambe apparire durante la seconda stagione di The Mandalorian.

Cara Dune è stata introdotta nel canone di Star Wars nella prima stagione di The Mandalorian e viene presentata come un’ex shock trooper dell’Alleanza Ribelle, mentre Bo-Katan Kryze è stata introdotta per la prima volta durante la quarta stagione di Clone Wars, per poi fare ritorno durante la quarta stagione di Star Wars: Rebels.

Al momento non è possibile conoscere la rilevanza e il ruolo che questi due personaggi avranno sulla seconda stagione della succitata serie tv, tuttavia Kessel Run Transmissions fa notare che gli spunti di trama per una nuova serie dedicata a queste due donne potrebbero essere molteplici. Nei background dei personaggi figurano alcuni eventi chiave nella cronologia dell’universo narrativo: Cara Dune, nella prima stagione di The Mandalorian fa riferimento alle missioni di incursione, in seguito alla battaglia di Endor, mentre Bo-Katan potrebbe avere numerosi punti di contatto, a partire dal suo ruolo durante la Grande Purga di Mandalore, fino alla ricomparsa della Darksaber al termine della prima stagione di The Mandalorian.

Per i mandaloriani la leggendaria arma rappresenta un segno del comando e la comparsa della spada nelle mani di Moff Gideon (Giancarlo Esposito) porterà avanti la trama dei mandaloriani presentata in Star Wars: Rebels.

In attesa di scoprire se questo rumor verrà o meno confermato, vi ricordiamo che la seconda stagione di The Mandalorian approderà su Disney+ a partire dal 30 ottobre 2020.