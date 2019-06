Stealth Suit Spider-Man presentato da Hot Toys

La Stealth Suit di Spider-Man è finalmente stata annunciata da Hot Toys, con oltre 30 punti di articolazione la figure sarà alta circa 28 cm.

La Stealth Suit di Spider-Man – tratta dalla pellicola in uscita a breve Spider-Man: Far From Home – è finalmente stata annunciata da Hot Toys (il famoso produttore di action figure). Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale, sarà alta circa 28 cm in perfetta linea con gli altri prodotti in scala 1/6.

In Spider-Man: Far From Home vedremo Peter Parker alle prese con una nuova avventura ambientata per la maggior parte del tempo fuori da New York con pericoli provenienti da un altro universo. Grazie a questa pellicola pare infatti che il multiverso accennato in Doctor Strange (e visto nel film di animazione Spider-Man: un nuovo universo) possa finalmente mostrarsi anche su pellicola.

Nel suo nuovo abito nero qui denominato Stealth Suit (che non ha nulla da spartire con l’abito nero dei fumetti) Spider-Man sembra vestirsi più di una divisa militare, non sapendo come si svolgerà la trama del film possiamo descrivere gli elementi che Hot Toys propone che a primo impatto sembrano essere tali e quali a quelli dei trailer già divulgati.

Tra le caratteristiche di questa action figure ci saranno le immancabili mani di ricambio e vari accessori extra come le ragnatele e basetta espositiva con supporto regolabile. Tuttavia questa uscita non sarà l’unica poiché ne uscirà una seconda in contemporanea in edizione speciale con il contenuto esclusivo di Molten Man, uno dei villan presenti nel film sottoforma di base-diorama. Questa base sarà addirittura dotata di led con effetto dinamico a ricreare la parvenza visiva del magma incandescente (Qui di seguito potrete vederne una demo proveniente dal profilo di Hot Toys).

Spider-Man: Far From Home – 1/6th scale Spider-Man (Stealth Suit) Collectible Figure (Deluxe Version) Hot Toys is excited to share with fans our first diorama figure base intricately designed by Studio HIVE. Exclusively available in the Deluxe Version of 1/6th scale Spider-Man (Stealth Suit) Collectible Figure based on the upcoming Spider-Man: Far From Home. Check it out!#HotToys #Collectibles #SixScale #Marvel #SpiderManFarFromHome #SpiderMan #PeterParker #MoltenMan Publiée par Hot Toys sur Jeudi 20 juin 2019

La Stealth Suit in versione normale e in versione Deluxe sono già ordinabili sul sito di Sideshow.com, nel caso foste interessati alla versione Deluxe vi consigliamo di decidervi in fretta perché sono le edizioni che vanno prima Sold-Out e rivendute in seguito (da terzi) a prezzi proibitivi. Il costo della versione base è di 235$ mentre per l’edizione speciale parliamo di 305$ con uscita stimata per entrambe le versioni a Settembre 2020.