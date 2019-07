Stranger Things 4: assisteremo ad un cambiamento radicale?

I fratelli Duffer avrebbero rilasciato informazioni importanti in merito al prossimo capitolo di Stranger Things. Le vicende potrebbero prendere una piega totalmente diversa da quelle che abbiamo visto sin ora. La notizia che più avrebbe lasciato a bocca aperta i fan riguarda l’ambientazione di Stranger Things 4, infatti molto probabilmente i nuovi episodi potrebbero essere ambientati al di fuori della cittadina di Hawkins.

Visto il finale del terzo capitolo della serie televisiva ambientata negli anni ’80, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un vero e proprio cambiamento di Stranger Things. Ovviamente è ancora tutto da confermare, anche perchè non è stata nemmeno ufficializzata l’uscita della quarta stagione della serie TV.

Nonostante ciò, sembrerebbe che i registi avrebbero concordato con gli sceneggiatori alcuni punti focali su cui basare il prossimo capitolo di Stranger Things. Così come è accaduto nella seconda stagione, anche il finale del terzo capitolo potrebbe fortemente influire sugli eventi futuri.

“Abbiamo i punti fermi, non ci resta che unirli. Siamo eccitanti per la direzione che prenderà la storia, questa stagione sarà diversa da tutto ciò che avete visto prima, per noi questa è la cosa giusta da fare”.

I registi avrebbero continuato subito dopo:

“La cosa più importante che sta per accadere è che la serie crescerà, non in termini di scala, ma il plot si aprirà e l’azione non sarà concentrata solo a Hawkins. In tutto questo la Russia avrà un ruolo. Se ci sarà una quarta stagione, dovremo scoprire chi sono gli americani nella cellula e che cosa stanno facendo con il Demogorgon”.