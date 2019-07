Stranger Things 4: le riprese inizieranno già in autunno?

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things dovrebbero cominciare ad ottobre, i nuovi episodi potrebbero ambientarsi nel corso delle festività natalizie.

La terza stagione di Stranger Things è disponibile nel catalogo Netflix da poche settimane, eppure stando ad un insider, la produzione della quarta stagione dovrebbe cominciare a brevissimo, nello specifico già nel prossimo autunno.

La conferma arriverebbe da Production Weekly, che rivelerebbe un bluff da parte degli autori, i fratelli Matt e Ross Duffer reduci da una recente dichiarazione di “avere solo a grandi linee un piano generale per un’ipotetica quarta stagione”, quando in realtà la serie sarebbe entrata in pre-produzione diverso tempo prima del lancio dei nuovi episodi. Del resto le riprese sono terminate da molto tempo, ed il posticipo della release era dovuto al perfezionare quanto più possibile la CGI e gli effetti visivi della terza stagione, non sorprenderebbe sapere che i fratelli si siano già messi al lavoro nella stesura dei nuovi episodi, e che ora questi si trovino già in fase avanzata. L’ipotesi che le riprese possano già avvenire in autunno troverebbero anche fondamenta narrative come suggerito dai dialoghi nelle battute finali della stagione, e vi avvisiamo: da qui in poi si entra in territorio SPOILER! Leggete a vostro rischio e pericolo.

Nell’ultimo episodio, quando la famiglia di Joyce si trasferisce lasciando Hawkins, Mike dice ad Undici che l’aspetta con Will per le festività natalizie, occasione ideale non essendovi scuola, per trascorrere del tempo insieme. Iniziare le riprese ad ottobre permetterebbe di girare la nuova stagione in inverno ed aggirerebbe la crescita dei giovanissimi protagonisti nel pieno dell’età dello sviluppo ed in costante cambiamento (non a caso, proprio per questo motivo Netflix girò la seconda e la terza stagione de Una Serie di Sfortunati Eventi in contemporanea).

Con più di 41 milioni di abbonati ad aver concluso la visione della terza stagione di Stranger Things a soli quattro giorni dal rilascio, Netflix avrebbe tutto l’interesse nel rinnovare la serie e mettere in cantiere i nuovi episodi quanto prima. Cosa ne pensate?