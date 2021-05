Stranger Things 4: il primo trailer

Se siete degli appassionati delle avventure dei giovani protagonisti della serie originale Netflix ambientata nella cittadina immaginaria di Hawkins, di certo allora stavate aspettando con trepidazione l’uscita del primo trailer ufficiale esteso per Stranger Things 4, a maggior ragione dopo l’uscita di un misterioso teaser che annunciava il momento esatto in cui sarebbe stato pubblicato questo primo trailer: le 15:00 di oggi pomeriggio, ora italiana.

Finalmente, per la gioia degli appassionati ora è stato finalmente distribuito ufficialmente il primissimo trailer esteso per Stranger Things 4, l’attesissima quarta stagione della serie sul soprannaturale così cara agli appassionati dell’immaginifico legato a Dungeons and Dragons, agli anni ’80 e al Sottosopra!

Stranger Things 4: il primo video trailer ufficiale esteso

Stranger Things 4 al momento attuale non è ancora stata ultimata, ma è in fase di riprese ad Atlanta, in Georgia. Sebbene conosciamo ancora davvero pochi dettagli per quanto riguarda la trama della quarta stagione della serie, sappiamo però che riprenderà la narrazione da dove si era interrotta, fornendo anche una spiegazione al quesito che riguarda cosa è successo allo sceriffo Hopper, che abbiamo visto l’ultima volta in un campo di prigionia russo.

Creata dai fratelli Matt e Ross Duffer, Stranger Things è una serie originale Netflix interpretata da Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke. Gli attori torneranno anche in Stranger Things 4.

E ora, godetevi il primo trailer esteso per Stranger Things 4!

Vi ricordo infine che il mondo di Stranger Things è anche protagonista di una nuova collezione di comics che include anche uno spinoff: potete scoprire tutti i dettagli leggendo questo nostro articolo.

