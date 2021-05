Stranger Things: in arrivo nuovi comics, incluso uno spinoff

La quarta stagione di Stranger Things arriverà finalmente su Netflix nel 2022. Tuttavia, se non volete aspettare tanto per rivedere i piccoli, grandi eroi di Hawkins potete immergervi in un bel rewatch per rinfrescarvi la memoria prima dell’inizio della nuova stagione. Oppure potete scegliere di esplorare la suddetta cittadina immaginaria di Hawkins, il Sottosopra e tante altre location in un formato diverso: i fumetti!

Dark Horse Comics ha infatti annunciato di recente una nuova serie di fumetti e una graphic novel originale dedicati a Stranger Things. Grazie a SyFy Wire, possiamo pregustare un’anteprima esclusiva di tutte le nuove copertine di questi comics, inclusi anche dettagli come prezzo e data di uscita.

Stranger Things Library Edition Volume 1

Per prima cosa, Dark Horse pubblicherà 2 volumi della Library Edition che racchiuderanno tutte le storie a fumetti ambientate nel mondo della serie Netflix in splendide edizioni deluxe con copertine rigide.

Library Edition Volume 1 raccoglie in 208 pagine la miniserie Stranger Things. Il sottosopra di Jody Houser, Stefano Martino, Keith Champagne e Lauren Affe e Stranger Things: Science Camp di Jody Houser, Edgar Salazar e Marissa Louis, con lettering a cura di Nate Piekos. La copertina è opera di Kyle Lambert.

Library Edition Volume 1 arriverà il 31 agosto 2021 ed è ora disponibile per il preordine presso diversi rivenditori, che trovate elencati qui, nella pagina ufficiale di Dark Horse dedicata al volume. Il prezzo è di 39,99 dollari (33,22 euro).

Stranger Things Library Edition Volume 2

Questo volume unisce la miniserie SIX di Jody Houser, Edgar Salazar e Keith Champagne e Into the Fire di Jody Houser, Ryan Kelly e Le Beau Underwood, con colori e lettering di Triona Farrell, Marissa Louise e Nate Piekos. La copertina è di nuovo opera di Kyle Lambert. Questo secondo volume arriverà il 2 novembre 2021 costerà sempre 39,99 dollari (33,22 euro).

Stranger Things: Erica the Great

Dallo stesso team creativo che ha prodotto Zombie Boys e The Bully arriva una nuova graphic novel spinoff che vede come protagonista la precoce sorellina di Lucas: si tratta di Erica the Great! Il volume è scritto da Greg Pak e Danny Lore con artwork di Valeria Favoccia, colori di Dan Jackson e lettering di Nate Piekos.

Nella trama, Hawkins, nell’Indiana, è ancora afflitta da eventi molto strani. Con la recente distruzione dello Starcourt Mall, Erica ha perso il suo luogo di ritrovo preferito.

A peggiorare le cose, suo fratello è troppo impegnato per lei e sua madre non la lascerà più giocare a Dungeons and Dragons. Erica the Great arriva il 23 novembre 2021 e avrà un prezzo di 12,99 dollari (10,79 euro).

Stranger Things: Zombie Boys

Infine, un nuovo cofanetto raccoglierà tre divertenti storie a sé stanti. Il cofanetto premium include Zombie Boy, Bully e Erica the Great dai creatori Greg Pak, Danny Lore, Valeria ‘Lux’ Favoccia, Dan Jackson e Nate Piekos. Include anche un esclusivo poster reversibile che mostra tutte le copertine della serie.

La nuova collezione sarà messa in vendita il 23 novembre 2021 al prezzo di 29,99 dollari (24,91 euro)

Se poi siete dei collezionisti, date un’occhiata a questa pagina su Amazon interamente dedicata ai gadget di Stranger Things.