Stranger Things 4: un misterioso teaser annuncerebbe l’uscita del trailer

Un nuovo, misterioso teaser trailer sembra confermare il momento in cui i fan possono aspettarsi di vedere il primo, vero trailer esteso di Stranger Things 4, la quarta stagione dell’ormai iconica serie originale Netflix.

Stranger Things 4 al momento attuale non è ancora stata ultimata, ma è in fase di riprese ad Atlanta, in Georgia. Sebbene si sappia ancora davvero molto poco per quanto riguarda la trama, sappiamo però che riprenderà la narrazione da dove si era interrotta, fornendo anche una spiegazione al quesito che riguarda cosa è successo allo sceriffo Hopper, che abbiamo visto l’ultima volta in un campo di prigionia russo.

Quando recentemente è stata chiesta una data di uscita per Stranger Things 4 a Finn Wolfhard, la giovane star, che nella serie interpreta Mike Wheeler, ha risposto con un generico 2022 e, da allora, non è ancora stata annunciata una data ufficiale.

Creato dai fratelli Matt e Ross Duffer, Stranger Things è interpretato da Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke. Gli attori torneranno anche in Stranger Things 4.

Stranger Things 4: il nuovo, misterioso teaser trailer

Nel breve video, che potete trovare poco più in basso, vedrete 7 televisori a formare una sorta di circuito chiuso; sugli schermi, rumore bianco, mentre la musica classica suona in sottofondo. In vari momenti, però, noterete che i televisori passano a inquadrature di quella che sembra una sala giochi e, in alcuni casi, è possibile anche vedere tracce di sangue sugli oggetti nella stanza.

La descrizione ufficiale del teaser di Stranger Things 4 recita:

“A causa di difficoltà tecniche, l’Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuovo avviso. Torneremo in servizio domani alle 9:00 ET“.

Questo potrebbe dunque significare che, a breve, dovrebbe essere pubblicato un trailer esteso per Stranger Things 4! Intanto, eccovi il teaser pubblicato di recente:

