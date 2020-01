Studio Supernova: ecco le novità del 2020

Studio Supernova annuncia un carico di novità per il 2020. Ad aggiungersi al parco titoli del neonato editore, che ha debuttato in occasione di Lucca Comics & Games 2019 ci saranno: It’s a Wonderful World, Rumble Nation, Lost Expedition, SuperCats e High Society.

Le cinque novità saranno lanciate sul mercato nel corso del 2020, a partire da aprile in occasione di Play! festival del gioco di Modena (Rumble Nation, The Lost Expedition e High Society) e maggio in occasione del Salone del Libro di Torino (SuperCats).

Durante l’anno non mancheranno nuove uscite da Immanuel Casto per Freak & Chic Games, i giochi a tema anime e manga di J-POP Games e la strategia astratta di XV Games.

Rumble Nation

Chi dominerà il Giappone feudale nella tormentata epoca Sengoku? In questo titolo di guerra ideato da Yogi Shinichi i giocatori saranno impegnati a darsi battaglia per il dominio del Giappone.

Per assicurarsi la vittoria i giocatori dovranno riuscire a controllare gli 11 castelli presenti sulla mappa di gioco e per farlo occorrerà pianificare con saggezza la propria tattica.

Ogni partita a Rumble Nation avrà una durata tra i 20 e i 40 minuti per 2-4 giocatori. Uscita prevista: aprile 2020.

The Lost Expedition

The Lost Expedition, di Peer Sylvester e Garen Ewing, sarà un gioco di carte cooperativo e competitivo adatto per 1-5 giocatori, in cui sarà possibile rivivere la leggenda di El Dorado.

I giocatori partiranno alla volta di una missione di soccorso, ma con il passare dell’avventura dovranno guardarsi le spalle e cercare di riportare a casa la pelle.

Nelle profondità della giungla sarà fondamentale difendersi dalle molte insidie che vi si annidano e occorrerà gestire al meglio le proprie risorse, come il cibo e le munizioni.

L’edizione italiana di The Lost Expedition conterrà anche l’espansione The Fountain of Youth ed altre carte extra. Uscita prevista: aprile 2020.

High Society

Sua maestà Reiner Knizia torna in questa nuova edizione di uno dei suoi giochi più conosciuti ed apprezzati. High Society sarà un gioco d’aste in cui i giocatori – da 3 a 5 –

si contenderanno l’acquisto di beni di lusso. I giocatori dovranno però fare attenzione a non puntare sull’oggetto sbagliato che potrà rivelarsi un pessimo investimento e gettarli sul lastrico. Alla fine dell’asta chi avrà più denaro sarà il vincitore. Uscita prevista: aprile 2020.

SuperCats

Questo family game indicato dagli 8 anni in su ideato da Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Nicolas Oury e Théo Rivière, vedrà i giocatori coinvolti (da 3 a 6) fronteggiare un malvagio Cane Robotico grazie all’aiuto dei Super Gatti. I giocatori dovranno addestrare i propri mici, assemblare la propria lineup di supereroi e cercare di salvare il mondo dalla minaccia dei canidi. Uscita prevista: maggio 2020.

It’s a Wonderful World

In questo gioco, ideato da Frédéric Guérard, i partecipanti dovranno guidare l’espansione di un Impero. It’s a Wonderful World è un gioco engine building per 1-5 giocatori, in cui occorrerà pianificare con attenzione le mosse necessarie a sviluppare il proprio impero.

Sarà possibile puntare si progressi nel campo delle scienze, in finanza o nell’industria bellica cercando di mantenere il giusto equilibrio tra le risorse in proprio possesso e gli obiettivi da raggiungere. Uscita prevista: autunno 2020.